اخبار الخليج – جامعة البحرين تطلق برنامج توظيف للطلبة من داخل حرم الجامعة

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق مكتب الإرشاد المهني بجامعة البحرين برنامج «التوظيف في الحرم الجامعي»، لإتاحة فرصة التوظيف أمام طلبة الجامعة في مجالات تخصصاتهم، وربط خريجي جامعة البحرين بسوق العمل، وتسهيل عملية انتقالهم إليه، عبر ضخ المواهب الشابة والمؤهلة في سوق العمل.

وَدَشَّنَ مكتب الإرشاد المهني برنامج «التوظيف في الحرم الجامعي» يوم الخميس (12 مايو 2022م)، بالتعاون والتنسيق مع بنك البحرين الإسلامي، حيث أجرى ممثلو البنك مقابلات مع 31 طالباً وطالبة في كلية إدارة الأعمال.

وسوف يخضع الطلبة المقبولون إلى برنامج تدريب في بنك البحرين الإسلامي، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبعد أن يجتاز الطلبة مدة التدريب بنجاح، يعمل البنك على تثبيت الطلبة المرشحين في الوظيفة.

وأجرى المقابلات من بنك البحرين الإسلامي كل من: رئيس قسم الموارد البشرية دلال الريس، وأخصائي الموارد البشرية أمينة المهري، وأخصائي التوظيف عبدالعزيز شمسان.

وتأتي هذه المبادرة – التي أطلقها مكتب الإرشاد المهني في جامعة البحرين – ضمن سلسلة البرامج التي تهدف إلى تطوير الطلبة والخريجين، وتمكينهم من دخول معترك الحياة العلمية والعملية بكل جدارة، وإمداد المجتمع بأفضل المهارات البشرية من مختلف التخصصات، وذلك مساهمة من الجامعة في مسيرة التنمية في مملكة البحرين.