اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل ولكنه حار خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم، سيكون معتدلا ولكنه حار خلال النهار. الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام. درجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 85 % والصغرى 25 %.

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