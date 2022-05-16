«المسند» يحذر من عاصفة غبارية تتوغل إلى أجواء المملكة.. ويتوقع تأثر هذه المدينة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

حذر خبير الطقس د. عبد الله المسند اليوم، من عاصفة غبارية عراقية المنشأ، متوقعًا أن تتوغل إلى أجواء المملكة.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن العاصفة الغبارية القادمة من العراق والشام من المتوقع أن تتوغل إلى جنوبي الحدود الشمالية «رفحاء»، وربما حفر الباطن ثم تواصل زحفها ناحية الجنوب الشرقي.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استمرار العوالق الترابية على مناطق الحدود الشمالية وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع سماء غائمة جزئيًا، وأن يطرءا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.