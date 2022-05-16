شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خسوف شبه الظل في سماء جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الجمعية الفلكية بجدة، فجر اليوم الاثنين 16 مايو 2022 خسوف للقمر بسماء المملكة في مدينة جدة، حيث شوهدت مرحلة خسوف شبه الظل فقط ولكن بمجرد بداية الخسوف الجزئي اختفى القمر عن الأنظار، علما بأن السماء لم تكن صافية.

فيما نشرت الجمعية أول صورة للبدر العملاق في سماء جدة فجر اليوم.

الجدير بالذكر أن رصد القمر البدر لشهر شوال بسماء المملكة والوطن العربي كان يوم الأحد 15 مايو 2022 وسيمثل القمر البدر العملاق الأول هذا السنة حيث سيكون أقرب قليلا إلى الأرض وحجمه الظاهري أكبر وإضاءته اكثر إشراقا، ومعظم الناس لن يلاحظوا اختلاف بين البدر العملاق و الأقمار البدر الأخرى