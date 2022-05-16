«كورونا» ينتشر و8 وفيات جديدة والجيش يتدخل.. ماذا يحدث في كوريا الشمالية؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، اليوم، تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الوفيات الجديدة الي تم تسجيلها كانت نتيجة الحمى، وذلك بعد أيام على إعلان بيونج يانج تسجيلها أول إصابة بالفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الرئيس كيم جونج أون، دعا إلى تعبئة فورية للجيش لحل مشاكل تتعلق باحتياطي الأدوية في البلاد.

وأضافت أن كيم أمر اللجنة العسكرية بالعمل فورًا على تحقيق استقرار في إمدادات الأدوية في العاصمة، معتبرًا أن الأوامر لم تُنفذ حتى الآن بشكل صحيح، وأن الأدوية لم يجر توفيرها بالشكل اللازم للصيدليات، وأن الصيدليات لم تلتزم بأمر فتح أبوابها على مدار الـ 24 ساعة.

وأكدت أن العدد الإجمالي للإصابات بالحمى في البلاد بلغ 1.213.550 حالة بالإضافة إلى 50 وفاة، في حين يخضع لا يقل عن 564,860 شخصًا للعلاج.

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ويحذر الخبراء من أن كوريا الشمالية ستواجه صعوبة كبيرة في التصدي لتفشٍّ واسع للفيروس، خاصة في غياب لقاحات مضادة لكورونا مع عدم القدرة على إجراء فحوصات على شرائح واسعة من الشعب.

وحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن النظام الصحي في كوريا الشمالية يفتقر إلى الأدوية الضرورية والمعدات اللازمة، كما يُعد ضمن الأنظمة الأسوأ حيث حَل في المرتبة 193 من أصل 195 على مستوى العالم.