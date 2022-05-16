تعليم رفحاء ينظم برنامج “إجراءات القبول والانتقال والتحويل بين الأنظمة التعليمية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
نظم تعليم محافظة رفحاء ،بمنطقة الحدود الشمالية أمس ببرنامجاً تتدريبياً بعنوان “إجراءات القبول والانتقال والتحويل بين الأنظمة التعليمية” والذي استهدفت 25 مدير مدرسة في قطاع محافظة رفحاء التعليمي، ضمن برامج التطوير المهني، وذلك في مدرسة عمرو بن العاص الأبتدائية.
وقدم البرنامج المدربان علي مشرف العنزي، ماجد خازن العنزي، وتضمن البرنامج العديد من الأنشطة والتمارين العملية التوضيحية المواكبة للتطورات المتسارعة وتوظيفها في تحسين وتطوير العمل والمهارات والقدرات للعمل كمنظومة عمل واحدة، في إطارٍ متكاملٍ، ومتناسق يؤدي إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
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