محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية أعلنت صحة محافظة رفحاء أمس، عن أبرز الخدمات التي يقدمها قسم الاشعة بمستشفى رفحاء المركزي بالتعاون مع “مستشفى صحة الافتراضي” عبر منصة طب الأشعة الاتصالي “Teleradiology”، وذلك لتقديم خدمات تشخيصية تخصصية دقيقه بوقت وجيز. وأكدت صحة رفحاء أن قسم الأشعة بمركزي رفحاء يقدم خدماته التشخيصية عن بعد عبر 13 استشارياً، وتشمل أشعة الأطفال، والاشعة العامة، وأشعة الجسم ” البطن – الحوض”، أشعة تصوير الثدي، أشعة مخ وأعصاب، أشعة أعصاب أطفال، أشعة الصدر والقلب، وأشعة الطب الرياضي، وذلك من خلال أجهزة ماموغرام، أشعة مقطعية، رنين مغناطيسي.

وأشارة صحة رفحاء ان متوسط انتظار نتيجة الأشعة من مستشفى صحة الافتراضي 4 ساعات.

كانت هذه تفاصيل خبر ربط قسم الأشعة بمستشفى رفحاء المركزي بـ”صحة الافتراضي” عن بعد من خلال 13 إستشارياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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