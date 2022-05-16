كتلة هوائية حارة تضرب وسط الغربية - #عاجل

ارتفعت درجات الحرارة في بعض مدن ومناطق المملكة حتى اقتربت من الخمسين درجة مئوية، حيث بلغت في مكة المكرمة 49 درجة مئوية، تليها جدة (47 درجة مئوية)، وذلك بسبب تمركز كتلة هوائية حارة أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة التي تعد مرتفعة، وفقا لما أوضحه خبير الطقس والأرصاد الدكتور عبدالعزيز الحصيني لـ«دوت الخليج».

ارتفاع الحرارة

وأضاف الحصيني أن هذا الارتفاع في الحرارة يضرب وسط الغربية من جنوب المدينة المنورة إلى شمال جازان وخاصة الوسط الذي يشهد ارتفاعا في الحرارة، مبينا أن هذا الارتفاع يأتي لطول فترة أشعة الشمس وهي شبه عمودية ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، لافتا إلى أن الحر يدخل فعليا في 8 ذي القعدة بينما يدخل فصل الصيف فلكيا بعد أيام معدودة. وقال الحصيني إن هذا الموسم يسمى «طالع الشرطان»، مشيرا إلى أن هذه الموجة الحارة يمكن أن تحدث مرة أخرى خلال هذا العام.وسجلت مدينة جدة عند الساعة 1:15 من ظهر أمس الأحد درجات حرارة لاهبة وغير اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، حيث بلغت 47 درجة مئوية بحسب آخر القراءات الصادرة عن مطار الملك عبد العزيز الدولي.

هبوب حارة

وبحسب كادر التنبؤات في طقس العرب فإن سبب هذا الارتفاع الحاد والكبير على درجات الحرارة يعود لهبوب رياح شرقية شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية جافة باتجاه مدينة جدة، عملت رفع درجات الحرارة على هذا النحو.

ونصح كادر التنبؤات بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه للمحافظة على رطوبة الجسم وتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وتوقع موقع «طقس العرب» ارتفاعا إضافيا على درجات الحرارة خاصة في وسط وغرب البلاد، ودرجات حرارة أربعينية في أجزاء واسعة من المملكة، وطقس شديد الحرارة في مختلف المناطق بينما يكون معتدلا في مرتفعات جنوب المملكة، وأتربة مثارة شمالا وشرقا مع نشاط متوقع للرياح السطحية خلال فترة النهار.

يذكر أن المملكة شهدت في هذه الأيام من العام الماضي موجة حارة قبل أوانها استبقت الموعد المتوقع لدخول فصل الصيف، الذي توقعه المركز الوطني للأرصاد، أن يكون موعد دخول الصيف أجواء المملكة أرصاديا ودرجات الحرارة الأعلى في 23 مايو 2021

مكة

الكبرى 40

الصغرى 27

المدينة

40

20

الدمام

43

30

جدة

37

24

حائل

37

23

بريدة

42

26

جازان

36

30

نجران

36

22

درجات الحرارة الأعلى 15 مايو 2022

جدة

47°

الرياض

37°

الأحساء

39°

مكة المكرمة

46°

المدينة المنورة

41°

الطائف

32°

الدمام

35°

تبوك

42°

حفر الباطن

39°

الطائف

32°

القريات

37°

القصيم

38°

أبها

30°

الشفا

37°

جازان

37°