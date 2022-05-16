كتلة هوائية حارة تضرب وسط الغربية - #عاجل

ارتفاع الحرارة
وأضاف الحصيني أن هذا الارتفاع في الحرارة يضرب وسط الغربية من جنوب المدينة المنورة إلى شمال جازان وخاصة الوسط الذي يشهد ارتفاعا في الحرارة، مبينا أن هذا الارتفاع يأتي لطول فترة أشعة الشمس وهي شبه عمودية ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، لافتا إلى أن الحر يدخل فعليا في 8 ذي القعدة بينما يدخل فصل الصيف فلكيا بعد أيام معدودة. وقال الحصيني إن هذا الموسم يسمى «طالع الشرطان»، مشيرا إلى أن هذه الموجة الحارة يمكن أن تحدث مرة أخرى خلال هذا العام.وسجلت مدينة جدة عند الساعة 1:15 من ظهر أمس الأحد درجات حرارة لاهبة وغير اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، حيث بلغت 47 درجة مئوية بحسب آخر القراءات الصادرة عن مطار الملك عبد العزيز الدولي.
هبوب حارة
وبحسب كادر التنبؤات في طقس العرب فإن سبب هذا الارتفاع الحاد والكبير على درجات الحرارة يعود لهبوب رياح شرقية شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية جافة باتجاه مدينة جدة، عملت رفع درجات الحرارة على هذا النحو.
ونصح كادر التنبؤات بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب المياه للمحافظة على رطوبة الجسم وتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري.
وتوقع موقع «طقس العرب» ارتفاعا إضافيا على درجات الحرارة خاصة في وسط وغرب البلاد، ودرجات حرارة أربعينية في أجزاء واسعة من المملكة، وطقس شديد الحرارة في مختلف المناطق بينما يكون معتدلا في مرتفعات جنوب المملكة، وأتربة مثارة شمالا وشرقا مع نشاط متوقع للرياح السطحية خلال فترة النهار.
يذكر أن المملكة شهدت في هذه الأيام من العام الماضي موجة حارة قبل أوانها استبقت الموعد المتوقع لدخول فصل الصيف، الذي توقعه المركز الوطني للأرصاد، أن يكون موعد دخول الصيف أجواء المملكة أرصاديا ودرجات الحرارة الأعلى في 23 مايو 2021
مكة
الكبرى 40
الصغرى 27
المدينة
40
20
الدمام
43
30
جدة
37
24
حائل
37
23
بريدة
42
26
جازان
36
30
نجران
36
22
درجات الحرارة الأعلى 15 مايو 2022
جدة
47°
الرياض
37°
الأحساء
39°
مكة المكرمة
46°
المدينة المنورة
41°
الطائف
32°
الدمام
35°
تبوك
42°
حفر الباطن
39°
الطائف
32°
القريات
37°
القصيم
38°
أبها
30°
الشفا
37°
جازان
37°
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