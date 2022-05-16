منع مركبات الماشية المريضة من دخول الأسواق - #عاجل

شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الرقابة على السيارات المحملة بالأنعام ومنع دخولها لأسواق الماشية والمسالخ.

ورصدت الوزارة عددًا من الملاحظات في أسواق الأنعام بالمدينة المنورة بعد جولات للجان الفرع من خلال ضبط المحاضر وإبعاد عدد من الحيوانات من السوق والتخلص الصحي منها، في حين تم رفض دخول 22 سيارة محملة بالماشية ظهرت عليها علامات المرض.

جولات تفقدية

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد أن الفرع واصل أعمال الرقابة الميدانية والجولات التفقدية لسوق الأنعام والمسالخ والأعلاف خلال الفترة الماضية، كما أن لجان فرع الوزارة الرقابية تواصل أعمالها أيام الإجازات لضمان تطبيق الأنظمة والإجراءات الخاصة بأسواق الأنعام والمسالخ والأعلاف، مشددًا على أهمية سلامة الأسواق، حيث بلغ عدد الجولات اليومية في شهر رمضان لسوق الأنعام 920 جولة، تم خلالها تسجيل 92 محضرًا وإنذار 217 واستبعاد 370 حيوانًا في نطاق السوق والتخلص الصحي منها، في حين بلغ عدد الجولات ومراقبة الأسعار على سوق الأعلاف 250 جولة ضبط خلالها 103 مخالفات وتسجيل 55 إنذارًا، كما بلغ عدد المذبوحات في سوق المسالخ 35079 ذبيحة والإعدامات الجزئية والإعدامات الكلية بلغت 5772.

نقل اختصاصات

وصدر قرار نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة في 30 يونيو 2020، تصدرتها أسواق النفع العام «الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف والمسالخ» كما تم تنظيم بعض الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بما يحقق المصلحة العامة.

وعملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على نقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إليها، لتحسين العمل في أسواق النفع العام، معتبرة ذلك عملًا إيجابيًا، ومشددة على أنها بدأت في استكمال مهام نقل الاختصاصات في المدة المحددة وحصر التحديات في الأسواق بكافة مناطق المملكة.