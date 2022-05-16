79 ألف طلب تنفيذ وعقود الإيجار تتصدر - #عاجل

بلغ إجمالي طلبات التنفيذ للحقوق الأخرى في مناطق المملكة 79.414 طلبا في العام الحالي، في وقت تصدرت عقود إيجار موحد- إخلاء أنواع السند التنفيذي لطلبات الحقوق بـ17.124 حكما، قرارا.

مكة تتصدر

تصدرت منطقة مكة المكرمة طلبات التنفيذ الواردة للحقوق الأخرى بـ27.218 طلبا، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ19.953، والمنطقة الشرقية ثالثا بـ12.022، والمدينة المنورة رابعا بـ5.395، وعسير خامسا بـ3.879، وحلت نجران في المرتبة الأولى كأقل المناطق طلبات تنفيذ بـ447 طلبا، والباحة ثانيا بـ581، والحدود الشمالية ثالثا بـ595، والجوف رابعا بـ1.087، وحائل خامسا بـ1395 طلبا.

54 طلبا

بلغت أنواع سندات التنفيذ لطلبات الحقوق 54 طلبا، واشتملت أبرز أنواع سندات التنفيذ على عقد إيجار موحد- إخلاء 17.124، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة نفقة مستقبلية 14.712، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة- نفقة ماضية 14.315، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة- زيارة 4.532، وحكم صادر من محاكم ودوائر عمالية عام 4.230، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة صداق 3.960، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة عام 3.911، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة إخلاء 3.762، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة مزاد 2.169، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة حضانة 1.715، ومحضر صلح من جهة مخولة نفقة مستقبلية 1.589، والأحكام والقرارات الصادرة من اللجان شبه القضائية عام 1.285، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة القيام بعمل 1.159، ومحضر صلح من جهة مخولة زيارة 866، ومحضر صلح من جهة مخولة نفقة ماضية 827، وحكم قرار أمر صادر من المحكمة تسليم مستندات زوجية 426.