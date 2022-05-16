خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد فحوصات ناجحة

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الأحد 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح. وقد وجه خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.



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