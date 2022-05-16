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خادم الحرمين يغادر المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

وقد وجه - أيده الله - خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر - حفظه الله - عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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