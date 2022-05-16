شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مرشح.. انطلاق هاكثون «تقنيثون» في تقني الرياض 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اليوم الهاكثون التقني "تقنيثون" الذي يُعد آخر فعاليات ملتقى تقني الرياض 2022 .

وبلغ عدد المتقدمين فيه أكثر من 800 متقدم ، ترشّح منهم 80 ضمن 16 مجموعة في 4 تخصصات، هي الأمن السيبراني - تطبيقات الأجهزة الذكية - روبوتات - تصميم جرافيك، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 15 - 16 مايو .

الجدير بالذكر أن المنافسات تقام في الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، في مجالات (الصحة -التعليم- الاحتياجات الخاصة-البيئة)، ومن المقرر تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في الحفل الختامي يوم الثلاثاء 17 مايو وتسليمهم الجوائز .