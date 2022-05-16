شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

واستعرض خلال الاستقبال العلاقات التي تربط المملكة وجمهورية أذربيجان، مؤكدًا ضرورة العمل على تطويرها وتنميتها بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وخاصة على صعيد التعاون والعلاقات البرلمانية التي تجمع بين مجلس الشورى والبرلمان الأذربيجاني.

من جانبه ثمَّن السفير الأذربيجاني دور المملكة الداعم والمؤثر لجمهورية أذربيجان، معبرًا عن سعادته بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ومتطلعًا إلى تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، لا سيما ما يتعلق بالعمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأذربيجاني، مشيراً إلى ضرورة تفعيل لجان الصداقة البرلمانية بينهما.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وفرص التعاون والعمل المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة.