اخبار دوليه – انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال للمرة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - فاز‭ ‬حسن‭ ‬شيخ‭ ‬محمود‭ ‬الأحد‭ ‬برئاسة‭ ‬الصومال‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬طال‭ ‬انتظارها‭ ‬شهدها‭ ‬البلد‭ ‬المضطرب‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القرن‭ ‬الإفريقي‭ ‬والذي‭ ‬يواجه‭ ‬تمرّدا‭ ‬مسلحا‭ ‬وخطر‭ ‬المجاعة‭.‬ وبعد‭ ‬انتخابات‭ ‬ماراثونية‭ ‬تنافس‭ ‬فيها‭ ‬36‭ ‬مرشحا‭ ‬بث‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬وقائعها‭ ‬مباشرة،‭ ‬نال‭ ‬الرئيس‭ ‬الصومالي‭ ‬السابق‭ ‬حسن‭ ‬شيخ‭ ‬محمود‭ ‬165‭ ‬صوتا،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭.‬

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