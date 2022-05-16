آيسف 2022.. والدة الطالبة «هتون العنقري» تعلق على فوز ابنتها (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - عبرت والدة الطالبة هتون العنقري، أحد أبطال المملكة المتوجين بجوائز آيسف 2022 إنها فخورة جدًا بابنتها، مشيرة إلى أنها بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية حتى تتمكن من تحقيق هذا النجاح.

وأكدت أن طلاب المملكة حصلوا على تدريبات مكثفة ساهمت بتحقيقهم هذا الإنجاز، موجهة الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للتعليم، وموهبة التي احتضنت الطلاب وأهلتهم للفوز.

وأكدت أن الاستقبال في المملكة “مبهر” موجهة الشكر للمسؤولين، ولافتة إلى أن الفرحة تغمرها بنجاح ابنتها.

من جانبها قالت الطالبة هتون العنقري: “أمي أكبر داعم لي من صغري إلى الآن، وأشكرها أنها رافقتني وقت المسابقة وذهبت معي لأمريكا”.