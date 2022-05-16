كم كوبا من القهوة يمكن أن تشربه بأمان في اليوم؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يرغب معظمنا في شرب القهوة لمحتواها العالي من الكافيين، ما يجعلها الاختيار الأمثل بعد ليلة مضطربة أو في منتصف يوم طويل.

ومن المعروف أن هذا المشروب القوي يتمتع بعديد من الفوائد الجسدية بالكميات المناسبة، لكن بشرط ضبط المقدار الذي يمكنك شربه بأمان كل يوم.

ووفقا لمراجعة هيئة سلامة الغذاء الأوروبية لسلامة الكافيين، يعرف الاستهلاك المعتدل للقهوة عادة على أنه من ثلاثة إلى خمسة فناجين يوميا، وفي حين أن هذا قد يبدو كأنه كمية سخية للشرب كل يوم، إلا أنه تجب ملاحظة أن هذا بشكل عام يعد آمنا إذا تم تناول القهوة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

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وقال الدكتور سيموني لاوبشر أخصائي التغذية المسجل وصياغة مجموعة WelleCo للمكملات الغذائية، هناك نقاش طويل الأمد حول ما إذا كانت القهوة جيدة أم سيئة بالنسبة إليك، ومن خلال دراسة بحثية، يبدو أنها سلاح ذو حدين، حيث يمكنها أن تجعلك تشعر بمزيد من اليقظة والإنتاجية والتحفيز، وفي الوقت ذاته، فإنها بالنسبة إلى البعض الآخر يمكن أن تؤدي إلى فرط النشاط والشعور بالقلق وعدم القدرة على التركيز، وعند دمجها في نظام غذائي وأسلوب حياة متوازن، يكون لها عديد من الفوائد الصحية، لكن الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة والإدمان.

وعلى الرغم من وجود عديد من الأسباب الإيجابية لإدراج القهوة في نمط حياتك، أضاف الدكتور لاوبشر أنه من المهم “الحفاظ على توازنك بشكل صحيح” من أجل الاستمتاع بهذا المشروب بأمان.

ويمكن اعتبار ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميا كمية آمنة من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، لكن الطريقة التي تشرب بها يمكن أن يكون لها تأثير كبير في مدى استجابة جسمك لهذا المشروب المنشط.

وقال الدكتور لاوبشر، أوصي الناس بتناول فنجان واحد من القهوة يوميا إذا شربوا لترين من الماء، الأمر كله يتعلق بنسبة الماء إلى القهوة.