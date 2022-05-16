منتخب ألعاب القوى يرفع راية التحدي بافتتاح دورة الألعاب الخليجية

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها دولة الكويت الشقيقة حتى 31 مايو الجاري، بعد تأجيل الدورة ثلاثة أيام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتم التأجيل وإصدار جدول زمني جديد للدورة تم من خلاله ضغط منافسات ألعاب القوى للرجال والسيدات في 3 أيام بعدما كانت 6 أيام، مقسمة بواقع 3 أيام بين مسابقات الرجال والسيدات، وإجراء تعديلات طفيفة على باقي المسابقات الرياضية.

منتخب ألعاب القوى للرجال سيخوض خمسة نهائيات يبدأها عبدالرحمن محمود بنهائي دفع الجلة، ثم باسل شوقي محمد سيد مصطفى القاروني بنهائي الوثب الطويل، بعدها أبراهام شيروبن ألبرت في نهائي 10 آلاف متر، وبركة عبدالرحيم-عبدالرؤوف رشيد وفي حال تأهلهما نهائي 100 متر، وعباس يوسف علي وموسى علي وفي حال تأهلهما نهائي 400 متر.

ويخوض منتخب الرجال مسابقتين بالدور نصف النهائي، هما بركة عبدالرحيم وعبدالرؤوف رشيد سباق 100م، ثم عباس يوسف علي وموسى علي سباق 400م.

أما منتخب ألعاب القوى للسيدات فسيخوض ستة نهائيات، هي نورة سالم نهائي رمي القرص، وصالحة محمد وأمينات يوسف نهائي 100 متر حواجز، وفاطمة مبارك نهائي الوثب الطويل، وبونتو ربيتو وفيولا جيجيو نهائي 10 آلاف متر. وتخوض هاجر العميري نهائي 100 متر، ومنى سعد وعواطف أحمد نهائي 400 متر.

وكان منتخبا ألعاب القوى للرجال والسيدات وصل إلى الكويت، ويقيمان بفندق موفنبيك البدع.

وسيكون عداءو وعداءات مملكة البحرين على موعد مع الفوز بالميداليات الملونة والمنافسة على المركز الأول والميداليات الذهبية في مضمار وميدان أحمد الرشدان بمنطقة كيفان. منتخب الصالات يواجه السعودية يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات مشواره في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة عندما يلتقي أمام المنتخب السعودي الساعة 4:30 مساء على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح. منتخبنا بقيادة المدرب البرازيلي «لينو غوميرز» يضم العديد من العناصر البارزة، ومن المرجح أن أن يلعب المدرب بالتشكيلة الأساسية المكونة من الحارس سيد محمد حميد أو سيد فاضل رضي، وباقي اللاعبين جسام صالح ومحمد السندي وفلاح عباس وسلمان الملا ومحمد عبدالله وأحمد عبدالنبي. وكان منتخب الصالات قد تأهل لنهائيات كأس آسيا للصالات التي ستقام بدولة الكويت 2022، وبدأ تحضيراته مبكرا بهدف الاستعداد الأمثل لدورة الألعاب الخليجية. ووصل المنتخب إلى دولة الكويت مساء الخميس الماضي، وتقيم بعثة المنتخب بفندق كورت يارد، وبدأ المنتخب تدريباته يوم الجمعة استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي. وأكد مدير المنتخب و«الأب الروحي» لكرة القدم داخل الصالات في المملكة رائد بابا عن جاهزية المنتخب لمواجهة نظيره السعودي، إذ الخليج 365 أن التقى الفريقان وديا بشهر فبراير الماضي، وفاز الأحمر في اللقاء الأول بتشكيلته الأساسية وخسر في الثانية من السعودية بعد إراحة مدربنا لبعض العناصر، كما الخليج 365 للمنتخب أن فاز على الإمارات في التصفيات الآسيوية. وأضاف بابا: «حظوظنا جيدة في المنافسة على المركز الأول والميدالية الذهبية، لكن منتخب الكويتي يبقى المرشح الأبرز وطموحنا بلا شك المنافسة على الذهب». وتقدم بابا بخالص الشكر والتقدير للجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية، على الدعم الذي حظي به منتخب الصالات طوال الفترة الماضية، كما شكر رئيس اتحاد الكرة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والأمين العام راشد الزعبي، وعضو مجلس الإدارة عارف المناعي، على المتابعة والاهتمام. سيدات الصالات يواجهن السعودية بطموح معانقة اللقب الخليجي وبآمال عريضة يخوض منتخبنا السيدات لكرة القدم للصالات أولى المباريات بالدورة عندما يواجه المنتخب السعودي الساعة 2:00 ظهرًا، على الصالة (ب) بمجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح. وكان منتخب سيدات الصالات بقيادة المدرب البرازيلي «لينو غوميرز» ومساعده الوطني والمعد البدني محمد الشرقاوي وصل إلى الكويت يوم الجمعة الماضي، ويقيم بفندق كورت يارد المخصص لمنتخبات كرة القدم للصالات. وتدخل لاعباتنا المعترك الخليجي من أجل الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بعد أن كسبت فتياتنا لقب بطولة دورة رياضة المرأة الخليجية الأخيرة التي استضافتها الكويت في 2019. حفل الافتتاح.. 32 دقيقة بمشاركة 22 فنانًا يترقب الجميع حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة الذي سيقام 22 مايو الجاري على الملعب الرئيس المغطى لأكاديمية (رافائيل نادال) بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، على أن يتضمن برنامجه فقرات تتناسب مع نهج شبابي متجدد للمرة الأولى، بحسب تصريحات علي المري الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الكويتية. ونقلت صحيفة لوجورنال دو مونتريال أن المخرج الذي صمم ونفّذ حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال التي احتضنتها مصر العام الماضي، صمّم بشكل كامل حفل الافتتاح، إذ سيعكف 70 شخصًا من كل أنحاء العالم على تنفيذ الحفل الذي يستمر 32 دقيقة، ويجمع على خشبة المسرح 22 فنانًا، بالإضافة إلى لاعبين من البلد المستضيف، أمام نحو 5 آلاف متفرج، إذ فضّل جيانو بانشو رئيس مسرح «إيلواز» الكندي الذي سيقوم بتنفيذ الحفل عدم الكشف عن التفاصيل، لافتًا إلى أنه سيتميز باستخدام كبير للتكنولوجيا، واحتمال تحطيم رقم قياسي عالمي خلال هذه التظاهرة الرياضية. رجال السلة أمام الإمارات يستهل منتخبنا الوطني لكرة السلة عندما يواجه نظيره الإماراتي الساعة 5:00 مساء على الصالة (A)، بمجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح. وكان منتخبنا وصل إلى الكويت قبل يومين، وخاض أولى حصصه التدريبية يوم السبت على صالة نادي الكويت الكويتي بقيادة المدرب الليتواني «ميندوغاس لوكوسيوس»، ومواطنه المدرب المساعد «ميندوغاس جانيسكا». وحرص مدير البعثة حسن الخاجة وأعضاء الوفد الإداري والإعلامي على الحضور في الحصة التدريبية وتقديم الدعم المعنوي للاعبي المنتخب، والاطمئنان على سير التحضيرات. وكان المنتخب خاض معسكرًا تدريبيًا بتركيا، خاض خلاله عدة مباريات تجريبية استفاد منها تحضيرًا للاستحقاق الخليجي، وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويحصل على اللقب الفريق الاكثر حصدًا للنقاط. الخاجة: الأحمر السلاوي مؤهل لحصد الذهب الخليجي قال نائب رئيس لجنة المنتخبات والنجم الدولي السابق علي الخاجة إن منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة مؤهل للمنافسة على المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الخليجية. وأضاف الخاجة أن حظوظ المنتخب قوية للتتويج بالميدالية الذهبية، في ظل وجود العناصر الحالية في القائمة التي تضم نخبة اللاعبين بالدوري المحلي وافضل المصوبين، لافتًا إلى أن اتحاد كرة السلة لن يرضى بغير الذهب إذا ما سارت الظروف بالشكل المناسب، وأن الفريق سيسعى لتشريف كرة السلة البحرينية. وأوضح أن مستوى المنتخبات الخليجية متقارب إلى حد كبير، ويُعد المنتخب الكويتي المستضيف والسعودي من أبرز المنافسين، كما أن باقي المنتخبات قادرة على المنافسة، ويجب أن نخوض كل لقاء من أجل الفوز. وذكر أن معسكر تركيا كان ناجحًا، إذ خاض المنتخب 3 مباريات ودية استفاد منها، والمستوى يبشر بالخير والجميع متفائل بحصد اللقب، كما أثنى على المدرب الليتواني الجديد «ميندوغاس لوكوسيوس» الذي يخوض أول تجربة رسمية مع المنتخب، لافتًا النظر إلى أن المدرب الخليج 365 أن درب البحرين في 2012 ووصل مع الفريق إلى نهائي البطولة الخليجية حينذاك، قبل أن يخسر من نظيره القطري، وهناك تطور ملحوظ في أداء المنتخب مقارنة بالفترة الماضية، كما أن مساعده «ميندوغاس جانيسكا» يقوم بدوره على أكمل وجه، وهو سيشرف على قيادة منتخب الشباب الذي يستعد للبطولة الخليجية. وأشاد الخاجة بدعم مستشار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة المنتخبات محمد العجمي، واهتمامه ومتابعته المستمرة للمنتخب، وتذليل الصعاب كافة وتوفير مختلف الظروف الملائمة للمنتخب، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي لدى الاتحاد واللاعبين والجهاز الفني والإداري.

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