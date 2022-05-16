محمد صلاح يضرب أروع مواقف الإنسانية

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب النجم المصري محمد صلاح أجمل مواقف الإنسانية وجبر الخواطر، بما فعله عقب فوز فريقه ليفربول على تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك بعدما قام بدعوة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا إلى المباراة والاحتفال معه بلقب الكأس.

ونجح ليفربول في التتويج بثاني ألقابه بفوزه على تشيلسي 6-5 بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب «ويمبلي» في لندن، وقام محمد صلاح -الذي خرج مصابًا من الشوط الأول في المباراة بسبب الإصابة- بموقف إنساني رائع وأجمل مواقف جبر الخواطر عندما قام بدعوة لاعب الأهلي المصري السابق مؤمن زكريا، دون علم أحد، وجعله يحتفل مع لاعبي فريق ليفربول داخل غرفة خلع الملابس، وقام كل اللاعبين بالدوران حول لاعب الأهلي الذي على كرسي متحرك وكان سعيدًا بهذا الموقف الرائع.