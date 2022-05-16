في حادث مروّع.. طائرة تسقط فوق سيارة

محمد بن مسعود - الدمام - توفي شخص وأصيب 5 آخرون جراء سقوط طائرة صغيرة فوق جسر واصطدامها بسيارة، في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، السبت. ووقع الحادث المأساوي قبل الظهيرة بقليل، على جسر «هولفر إنليت»، ما أدى إلى إغلاق حركة المرور على الجسر، وفق سكاي نيوز.

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