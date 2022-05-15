خسوف القمر يظهر اليوم وآخر في نوفمبر

تشهد الكرة الأرضية اليوم خسوفًا كليًا للقمر، سيكون مشاهدًا في الأمريكتين وأوروبا الغربية، ومعظم إفريقيا، وهو الخسوف الأول من اثنين هذه السنة، وسيمثل أول قمر بدر عملاق سنة 2022، ومحليًا ستشهد الأجزاء الغربية من المملكة فقط خسوفًا جزئيًا للقمر بنسبة صغيرة قبل شروق شمس اليوم، حيث سيكون القمر منخفضًا نحو الأفق الجنوبي الغربي.

وستكون مدة مرحلة الخسوف الكلي طويلة، حيث يستغرق القمر ساعة و25 دقيقة ليمر خلال ظل الأرض، أما مدة كافة مراحل الخسوف فتستغرق 5 ساعات و18 دقيقة، ما بين الساعة (04:32) و(09:50) صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

رؤية الخسوف

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن خسوف القمر يمكن رؤيته في كل المناطق التي يكون فيها الوقت ليلا، لكن البعض سيرى الخسوف أفضل من البعض الآخر، اعتمادًا على الموقع الجغرافي، حيث يرى إما مع شروق القمر أو غروبه، عندما يكون منخفضًا في السماء، ويحدث خسوف القمر الكلي عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض، وخلال هذا الخسوف سيكون القمر على مسافة يوم ونصف من نقطة الحضيض، وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض، مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.3 % عن المتوسط، ما يعني أنه خلال هذا الخسوف سوف يظهر كبيرًا نسبيًا في السماء. وتشهد البلدان الواقعة في نصف الكرة الغربي خسوفًا كليًا للقمر في 16 مايو، حيث ستأتي تقع الأرض بين القمر والشمس، وسيكون الحدث السماوي مرئيًا فقط من هذه المواقع في نصف الكرة الغربي - جنوب وغرب آسيا، وأفريقيا، وأجزاء من المحيط الهندي، وأمريكا الجنوبية بأكملها، ومعظم أمريكا الشمالية، وعدد قليل من الجزر في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.

الخسوف والكسوف في 2022

سيكون هناك أربعة خسوفات في عام 2022، إثنان منها كسوفان شمسي وإثنان خسوفان للقمر، وسيكون الخسوف المقبل هو أول خسوف للقمر، وثاني حدث شامل بعد الكسوف الكلي للشمس في 30 أبريل، وسيكون الخسوف الثاني للقمر الذي سيحدث في 7 و8 نوفمبر، مرة أخرى جزئيًا باستثناء أنه سيكون مرئيًا من الهند، وسيكون هناك أيضا كسوف ثان للشمس في 25 أكتوبر، والذي سيكون جزئيًا وعلى عكس الأول الذي سيكون مرئيًا في الهند.

الأول اليوم، والآخر في 7 أو 8 نوفمبر المقبل.

مدة الخسوف الكلي ساعة و25 دقيقة.

مدة مراحل الخسوف

5 ساعات و18 دقيقة.

التوقيت سيكون بين الساعة (04:32) و(09:50) صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

لأجزاء الغربية من المملكة تشهد خسوفًا جزئيًا.

الكرة الرضية تشهد خسوفين للقمر في 2022