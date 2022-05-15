مراكز عالمية للسعودية في إنتل الدولية

نهج جديد
وحقق المركز الأول الطالب عبدالله بن عبدالعزيز الغامدي، لمشروعه: هندسة إطار معدني عضوي ثنائي الوظيفة لإنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفعالية عالية، كما حقق جائزة العالم الشاب من ريجينيرون، وحقق المركز الثالث الطلاب: أحمد مروان بحيصي من خلال مشروعه مكافحة تفشي البذور الطفيلية باستخدام السيتوكينين في تركيبات مختلفة مع الفلوريد ونوسلائف الإيثيلين، والطالب عبدالله أنور الحمدات لمشروعه نهج جديد باستخدام أكاسيد الحديد والكوبالت كمحزات كهروضوئية لفصل الماء على مدار اليوم، والطالبة تهاني عادل أحمد من خلال مشروعها تطوير مواد البيروفسكايت العالية الكفاءة وغير السامة لتجميع الطاقة الشمسية والكهروحرارية.
الرنين المغناطيسي
كما حققت الطالبة مريم علي العبدالباقي المركز الرابع من خلال مشروعها مشتقات البنزوديوكسين كمثبطات مزدوجة لإنزيم ألف اميليز وألفا جلوكوزيداز لإدارة مرض السكري النوع الثاني، والطالبة لمار حسين الكاكا لمشروعها في تقدير الضغط الشعري لمكمنات الزيت باستخدام الرنين المغناطيسي النووي.
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