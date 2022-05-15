رعي جائر لـ 50 مخالفا والعقوبة مليون ريال

ضَبطت القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي 50 مخالفًا لنظام البيئة، 42 مواطنًا، و8 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1066 متنًا من الإبل و1621 رأسًا من الأغنام و211 رأسًا من البقر في أماكن يُمنعُ فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل والبقر غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن من الإبل ولكل رأس من البقر، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ويبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المخالفين نحو 962 ألف ريال.

المخالفات

1066 متنًا من الإبل

533 ألف ريال

1621 رأسًا من الأغنام

324 ألف ريال

211 رأسًا من البقر

105 ألف ريال