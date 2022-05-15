رعي جائر لـ 50 مخالفا والعقوبة مليون ريال

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل والبقر غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن من الإبل ولكل رأس من البقر، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
ويبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المخالفين نحو 962 ألف ريال.
المخالفات
1066 متنًا من الإبل
533 ألف ريال
1621 رأسًا من الأغنام
324 ألف ريال
211 رأسًا من البقر
105 ألف ريال
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