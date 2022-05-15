هجرة النقعاء طريق الخطر يهدد المارة

يعاني سكان هجرة النقعاء شرق محافظة حبونا، ومرتادو الطريق من انعدام الإنارة، وعدم ازدواجية الطريق، وهو أحد الطرق الرئيسية الذي يربط محافظة حبونا بمركز الحصينيه ومنطقة نجران، مما قد يتسبب في بعض الحوادث المأساوية لمرتادي الطريق.

خطورة الطريق

قال سالم لسلوم: نعاني من خطورة الطريق الرئيسي، الرابط بين محافظة حبونا والنقاء والحصينية، وهو طريق واحد للذهاب والإياب وضيق جداً، ويفتقد للعديد من الخدمات، من حيث الإنارة والإرشادات والمطبات الصناعية، مناشدا الجهات المسؤولة بوضع الإنارة ومطبات صناعية، لتخفيف المخاطر والحوادث المتكررة على الطريق.

طريق مزدوج

يضيف صالح لسلوم نناشد المسؤولين والجهات المختصة، بتوسيع وازدواجية الطريق، وتوفير أعمدة الإنارة وتشغيلها وتوفير جميع الخدمات الحيوية، وضرورة التدخل لإعادة النظر في الطريق نظراً لأهميته، فهو أحد الطرق الرئيسية لهجرة النقعاء، حيث إن المسافة ليست طويلة جداً ولكن خطورتها عالية، وتهدد جميع مرتادي هذا الطريق.

سرعة فائقة

ورصدت «دوت الخليج» تهورا من مرتادي الطريق، الذين يقودون مركباتهم بسرعة فائقة، حيث إن الطريق مزدوج من جهة الشرق، وفي مدخل الهجرة يصبح الطريق فرديا، دون وجود مطبات في بداية الطريق، أو كاميرا للرصد الآلي للحد من السرعة.