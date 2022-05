طلاب وطالبات سعوديون يرفعون راية دوت الخليج في آيسف 2022

بطموح يلامس عنان السماء؛ غادر أبناء وبنات المملكة للمشاركة في معرض ريجنيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022"، المقام في أتلاتنا بولاية جورجيا الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري؛ بمشاركة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبالشراكة مع وزارة التعليم، وكانت أحلامهم وآمالهم تسبقهم لتمثيل دوت الخليج خير تمثيل، والظفر بأغلب جوائز المعرض الدولي الذي يشارك فيه أكثر من 1700 طالب يمثلون 80 دولة.

وبعد منافسة قوية ومحتدمة بين الطلاب المشاركين طيلة أيام المعرض؛ تمكن الفريق السعودي من اكتساح الفرق المشاركة، بنيله "22" جائزة عالمية؛ جاءت نتاج الإعداد والتأهيل من قبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبالشراكة مع وزارة التعليم، ووفق خارطة طريق تقود دوت الخليج إلى التقدم والازدهار في كل المجالات، وهي رؤية المملكة 2030.

وأثمرت مشاركة الفريق السعودي للعلوم والهندسة في "آيسف 2022" عن الفوز بجائزتين في المركز الأول، وجائزتين في المركز الثاني، و 5 جوائز في المركز الثالث، و 6 جوائز في المركز الرابع، إضافة إلى 6 جوائز خاصة، وجائزة أفضل عالم باحث على مستوى العالم.

وجاءت إنجازات أبناء وبنات المملكة وفق التالي: حقق الطالب عبدالله الغامدي المركز الأول في مجال الطاقة عن مشروعه النوعي "هندسة إطار معدني عضوي ثنائي الوظيفة لإنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفعالية عالية"، ونال جائزة أفضل عالم باحث على مستوى العالم مع منافسة مع 1700 بحث، فيما نالت الطالبة دانة العيثان المركز الأول في مجال الكيمياء عن مشروعها" إنتاج الهيدروجين بشكل انتقائي من حمض الفورميك باستخدام محفز خاص فعال لتوليد الطاقة".

وحصد الطالب منصور المرزوقي المركز الثاني في مجال الهندسة البيئية عن مشروعه "تصميم إطار معدني عضوي متعدد الوظائف لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله ضوئياً"، كما نال الطالب فيصل الخويطر المركز الثاني في مجال علوم النبات عن مشروعه" دراسة بكتيريا نافعة من شجر الزيتون لمحاربة الجفاف".

واستطاعت الطالبة مودة علي تحقيق المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها النوعي "تطبيق جديد في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشخيص جرعات الأدوية"، فيما حققت الطالبة إيلاف بن معيقل المركز الثالث في مجال المواد عن مشروعها النوعي "تعزيز أداء فصل الماء الكهروضوئي لمحفز (Cu2O-CuO) ذي السماكة المنخفضة.

ويواصل الفريق السعودي تفوقه الواضح على المنافسين، بتحقيق الطالبة تهاني أحمد المركز الثالث في مجال علم المواد عن مشروعها النوعي "تطوير مواد البيروفسكايت (CsSnl3) عالية الكفاءة وغير السامة لتجميع الطاقة الشمسية والكهروحرارية"، إضافة إلى تحقيق الطالب أحمد بحيصي المركز الثالث في مجال علوم النبات عن مشروعه النوعي" مكافحة تفشي البذور الطفيلية باستخدام السيتوكينين في تركيبات مختلفة مع الفلوريدون وسلائف الإيثلين".

وتمكن الطالب عبدالله الحمادات من نيل المركز الثالث في مجال الطاقة عن مشروعه النوعي:" نهج جديد باستخدام أكاسيد الحديد والكوبالت كمحفزات كهروضوئية لفصل الماء على مدار اليوم"، كما حققت الطالبة رفاء قنش المركز الرابع في مجال التقنيات الهندسية عن مشروعها النوعي "دراسة خصائص الاشتعال الذاتي للهيدروجين في محرك الاشتعال المعتمد على الضغط".

واستمراراً لحصد الجوائز من الفريق السعودي، حقق الطالب فيصل الغامدي المركز الرابع في مجال علوم النبات عن مشروعه "دراسة تفاعل طفرات بروتينات النمو في النبات للتحكم بنمو الجذور"، فيما حصدت الطالبة لمار الكاكا المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة عن مشروعها "تقدير الضغط الشعري لمكمنات الزيت باستخدام الرنين المغناطيسي النووي (NMR)".

وحققت الطالبة أريج بجوي المركز الرابع في مجال الكيمياء عن مشروعها النوعي "تطوير مركب هجين كمصدر واحد لإنتاج بلورات نانوية من أكسيد المنغنيز وكبريتيده"، فيما نالت الطالبة ماريا الغامدي المركز الرابع في مجال الكيمياء عن مشروعها النوعي "تحسين أداء التحفيز الكهروضوئي لـWO3 المزين بثاني أكسيد الكربون باستخدام الترسيب الكهربائي لتقسيم الماء، والطالبة مريم العبدالباقي المركز الرابع في مجال العلوم الطبية الانتقالية عن مشروعها النوعي "مشتقات البنزوديوكسين كمثبطات مزدوجة لعدد من أنزيمات ألفا لإدارة مرض السكري النوع الثاني".

وبهذه الإنجازات العالمية رفعت المملكة العربية السعودية رصيد جوائزها الخاصة في معرض آيسف إلى 104 جوائز (68 جائزة كبرى و 36 جائزة خاصة)، منذ بدء مشاركاتها في المعرض 2007م.

وضم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في "آيسف 2022"، 35 طالباً وطالبة من 11 إدارة تعليمية، شاركوا بمشاريع نوعية في مجالات واعدة، منها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والدوائيات، والبيئة، وتم اختيارهم من بين 40 فائزاً وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 202"، الذي يعد واحداً من 19 برنامجاً مختلفاً تقدمها "موهبة" سنوياً للطلبة الموهوبين الذين تم اكتشافهم سنوياً بالمملكة.

وشاركت المملكة ممثلة في "موهبة" في معرض "آيسف 2022" كراعٍ رئيسي، وقدمت 19 جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، شملت منحاً دراسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومنحاً لحضور برنامج موهبة الإثرائي العالمي، إضافة إلى مكافآت نقدية.

ويعد معرض ريجنيرن الدولي للهندسة والعلوم "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، واستقطب في نسخته لهذا العام أكثر من 1700 مشارك من طلبة التعليم العام، يمثلون 80 دولة.

وتنظم هذه المسابقة مؤسسة Society for Science and the Public الأمريكية برعاية من شركة إنتل حتى عام ٢٠١٩م، وانتقلت الرعاية لشركة Regeneron عام م٢٠٢٠.

وبدأت المسابقة كمسابقة محلية عام ١٩٥٠م، ثم أصبحت مسابقة دولية عام ١٩٥٨م، وتقام سنويًا في شهر مايو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويختلف مكان إقامة المعرض من سنة إلى أخرى.

يذكر أن المملكة العربية السعودية بدأت المشاركة في المسابقة منذ عام ٢٠٠٧م بناء على الاتفاقية بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع وجمعية SSP، وتتضمن آلية المشاركة عقد ورش تأهيلية لجميع الطلبة الفائزين في معرض إبداع للعلوم والهندسة، بهدف اختيار المشاريع التي تمثل المملكة دوليا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF.