شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انهيار جزء من البرج الغربي لقصر «صاهود» بالأحساء ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهار جزء من البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي بمدينة المبرز وسط الأحساء، مساء الأحد، في حين لم تسجل أي أضرار مادية على المارة، كما لم تسجل أي إصابات.

وأحاطت الجهات المعنية، الموقع، بشريط تحذيري، وأثار عدد من الأهالي والسكان المجاورين لموقع القصر التساؤلات عن أسباب السقوط، وسط مخاوف من سقوط أجزاء أكبر خلال الفترة المقبلة.

باشرت لجنة مشكلة من هيئة التراث وأمانة الأحساء ودوريات المرور الموقع المتضرر من القصر بهدف العمل على تأمين وسلامة المنطقة المحيطة به والمارة وسط جهود وتنظيم للحركة المرورية بعد الانهيار الجزئي الذي تعرض له..

فيما ستباشر غدا الاثنين لجنة فنية من الهيئة الموقع لدراسة الأسباب التي أدت إلى الانهيار الجزئي للبرج الامامي الغربي من القصر والعمل سريعا على وضع الحلول الناجعة لمنع حدوث الأضرار للقصر.