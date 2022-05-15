جامعة الملك عبدالعزيز: قبول مباشر للطلاب الفائزين في «آيسف 2022»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن بشرى للطلاب والطالبات المتميزين علميًا ودوليًا، مشيرة إلى قبول مباشر لخريجية المرحلة الثانوية الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة.

وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”تقديراً لأبنائنا الطلاب المتميزين علميًا ودولياً تعلن جامعة الملك عبدالعزيز عن قبول مباشر للطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022 ) في التخصصات التي يرغبون الدراسة فيها”.

وكانت وزارة التعليم، نشرت فيديو يوثق لحظات الفرح العارمة، التي سيطرت على طلاب وطالبات المملكة، لحظة إعلان فوزهم بـ 22 جائزة عالمية في مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة.

وأعلن وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، حصول المملكة على 22 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، مشيرا إلى تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين بالجوائز.

وقال الوزير: بكل فخر أهنئ أبنائي وبناتي الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022.

وتابع: حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة بدعم من قيادتنا الرشيدة وجهود حثيثة بذلها معلموهم وأسرهم، ويسرني أن أعلن عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين تقديراً لهم على هذا الإنجاز الوطني.

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وكان “آل الشيخ”، أشار إلى أن الوزارة تكثّف جهودها لإجراء الاختبار الدولي (بيزا)، والذي سيُعقد في 29 و30 مايو الجاري، من خلال متابعة مديري إدارات التعليم والمكاتب والمدارس لاستكمال الاستعدادات.

وشدد الوزير على تكثيف زيارات المدارس من قبل المشرفين التربويين، لمتابعة الانضباط المدرسي وانتظام العملية التعليمية لاستثمار أيام الدراسة بصورة مُثلى.