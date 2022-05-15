الحج والعمرة: المملكة تدرس الطلبات الاستثنائية التي تصلها من أي دولة بخصوص زيادة حصص الحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد، الأحد، إن جميع الدول تتلقى معاملة “عادلة”، في ما يتعلق بتحديد حصص الحجاج “من دون تفريق أو مفاضلة”، مشيراً إلى أن المملكة “تدرس الطلبات الاستثنائية التي تصلها من أي دولة بخصوص زيادة العدد عبر لجان تابعة لها”، وفقا للشرق.
وقررت المملكة في أبريل الماضي، رفع عدد حجاج موسم المقبل، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
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