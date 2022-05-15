اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في القاهرة يقدم واجب العزاء في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان

محمد بن مسعود - الدمام - قدم‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬هشام‭ ‬محمد‭ ‬الجودر،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬والمندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬قيادةً‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا،‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭.‬

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وأعرب‭ ‬سعادته‭ ‬لدى‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وعظيم‭ ‬المواساة‭ ‬بهذا‭ ‬المصاب‭ ‬الجلل،‭ ‬مستذكرًا‭ ‬مناقب‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬وإسهاماته‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬وطنه‭ ‬وخدمة‭ ‬شعبه‭ ‬وقضايا‭ ‬أمته‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وتدعيم‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمده‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬حكام‭ ‬الإمارات‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

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