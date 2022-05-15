محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق ما الذي سيحدث عند وضع الزنجبيل على انفك!! ستصدمك النتيجة بلا شك (طريقة الاستخدام الصحيحة)

تلجأ الكثير من السيدات للوصفات التقليدية المنزلية لتصغير الأنف، حيث أن جراحة تصغير الأنف قد لا يحبذها البعض، نتيجة لخوفهم منها. لذا سنقدم لكِ طريقة سهلة وبسيطة لتصغير الأنف بالزنجبيل: 1-ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. 2-ملعقة صغيرة من معجون الأسنان. 3-ملعقة صغيرة من خل التفاح . تخلط تلك المكونات سوياً في وعاء جاف. وتوضع على الوجه بفرشة وجه صغيرة و تترك على الأنف قرابة الثلاثون دقيقة يومياً. تغسل بعدها الأنف بماء بارد أو يمكن تنظيفها أيضاً بقطن مبلل بخل التفاح. قد تلاحظي شعور بسيط بالحرقة في الأنف، استخدمي الماء البارد فقط ليزول الإحساس. ولكن إذا استمر الإحساس يمكنك تقليل كمية الزنجبيل في المرة القادمة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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