مطالبة بالتوسع في خدمات الحجاج والمعتمرين وتسهيل المعوقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى خلال اجتماعها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بمشاركة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1442 / 1443هـ، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.

وبحث الاجتماع -الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة- المحاور المتعلقة بالتقرير السنوي للوزارة، حيث ناقش المجتمعون استعدادات الوزارة لموسم الحج والعمرة لهذا العام، كما جرى في الاجتماع استعراض خطط الوزارة التشغيلية.

كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة موضوعات متعلقة بالعمرة واحتياجات الوزارة ومتطلباتها للقيام بمهامها على أكمل وجه، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للمعتمرين من الداخل والخارج.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة والمشاريع التطويرية لدى الوزارة خلال حج هذا العام، حيث أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية التوسع في الخدمات التي تقدم في المشاعر المقدسة للحجاج والمعتمرين، والتوسع في المبادرات التي تقدمها والتطبيقات الالكترونية، التي تسهم في تسهيل العديد من المعوقات التي تواجه الحجاج والمعتمرين.

فيما طرح أعضاء المجلس خلال الاجتماع استفسارات وأسئلة ومقترحات لنائب وزير الحج والمسؤولين في الوزارة حول ما ورد في التقرير.

يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.