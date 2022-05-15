شكرا لقرائتكم خبر وزارة الحج والعمرة تطلق جائزة «مبدعون» في 8 مجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هل تطمح في أن تكون جزءا من تحقيق رؤية وزارة الحج والعمرة في خلق تجربة استثنائية لضيف الرحمن؟.. يمكنك تحقيق ذلك من خلال الاشتراك في جائزة «مبدعون» التي أطلقتها الوزارة في 8 مجالات، حيث ينتهي التقديم يوم 26 مايو الحالي.

و»مبدعون» هي جائزة سنوية تقيمها وزارة الحج والعمرة بهدف تسليط الضوء على الجهود المتميزة للأفراد والشركات الخاصة في تصميم وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة للحجاج والمعتمرين، حيث تعنى هذه الجائزة بتعزيز دور التكامل والتعاون بين الوزارة والشركات في تكرار قصص النجاح وتوثيقها ودعمها، إضافة إلى زيادة التنافسية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات في المواسم القادمة من الجائزة.

وكانت الوزارة أقامت أمس ندوة افتراضية خاصة بتحدي الحج والعمرة خلال أسبوع الابتكار 2022. ويتضمن الأسبوع أيضا ورشة عمل من الفكرة الى الريادة وجلسة حوارية عن الإبداع والابتكار في منظومة الحج والعمرة.

مجالات الجائزة







الصحة



إدارة الحشود



النقل والتفويج



الإعاشة



الإسكان



إدارة النفايات



التوعية والتثقيف



تطوير الأعمال الإدارية



الفئة المستهدفة





شركات ومؤسسات الحج والعمرة المرخصة



الشركات الناشئة في كل المجالات



خطوات التقديم: