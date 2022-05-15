وزارة الحج والعمرة تطلق جائزة «مبدعون» في 8 مجالات

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و»مبدعون» هي جائزة سنوية تقيمها وزارة الحج والعمرة بهدف تسليط الضوء على الجهود المتميزة للأفراد والشركات الخاصة في تصميم وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة للحجاج والمعتمرين، حيث تعنى هذه الجائزة بتعزيز دور التكامل والتعاون بين الوزارة والشركات في تكرار قصص النجاح وتوثيقها ودعمها، إضافة إلى زيادة التنافسية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات في المواسم القادمة من الجائزة.وكانت الوزارة أقامت أمس ندوة افتراضية خاصة بتحدي الحج والعمرة خلال أسبوع الابتكار 2022. ويتضمن الأسبوع أيضا ورشة عمل من الفكرة الى الريادة وجلسة حوارية عن الإبداع والابتكار في منظومة الحج والعمرة.
مجالات الجائزة
- الصحة
- إدارة الحشود
- النقل والتفويج
- الإعاشة
- الإسكان
- إدارة النفايات
- التوعية والتثقيف
- تطوير الأعمال الإدارية
الفئة المستهدفة
- شركات ومؤسسات الحج والعمرة المرخصة
- الشركات الناشئة في كل المجالات
خطوات التقديم:
- تعبئة نموذج النقديم الالكتروني من خلال مسح الكود.
- إرفاق تقرير المشروع حسب فئة المشاركة (شركات).
- تحضير عرض تقديمي في 5 دقائق للحفل الختامي.
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