صندوق الشهداء يرتقي بتقنية المعلومات والأمن السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الاستمرار في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز القوى العاملة من خلال إقامة ورش العمل التي تعنى بتطوير مستوى المهارات واكتساب الخبرات التقنية الجديدة، وصولا نحو التحول التقني وتحقيق مستهدفات وتطلعات تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالصندوق.

وحصر الصندوق في تقرير الربع الأول من 2022م، أبرز إنجازات وأعمال تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالصندوق وبيان نتائجه الحالية ومستهدفاته التي تسهم في مواكبة الحراك الوطني للتحول الرقمي تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

ووفقا لتقرير توثيق إنجازات وأعمال تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالصندوق خلال الربع الأول لعام 2022م؛ أوضح مستشار الأمين العام لتقنية المعلومات، مدير الأمن السيبراني ومسؤول تقنية المعلومات بالصندوق اللواء الدكتور يحيى الغامدي، أن التقرير يستهدف تسليط الضوء على أبرز مخرجات التطور التقني وبيان الوضع الراهن في الصندوق خلال الربع السنوي الأول، وذلك باستعراض البرامج والخدمات المقدمة وانعكاسها على رفع مستوى الأداء، محققة بذلك مستهدفات الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني في صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

كما تضمن مشاركة الصندوق في أعمال الربط التقني مع المختصين من أصحاب العلاقة في الجهات الحكومية، ومنها: وزارة الإسكان، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة المالية، والبريد السعودي، إضافة إلى استعراض التقرير الاتفاقيات المبرمة في تقنية المعلومات والأمن السيبراني مع الجهات الخارجية، ومنها: عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في خدمة توكلنا، خدمة البريد الالكتروني، خدمة النفاذ الوطني الموحد، خدمة البنية التحتية، خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»، وعقد اتفاقية مع شركة سيسكو إنترناشيونال المحدودة بهدف التعاون في مجالات التحول الرقمي.

محاور شملها التقرير:

