35 % من الأسر السعودية غير ملمة بشؤون البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد الممارسات الصحيحة لأفراد الأسرة عند استخدام الموارد الطبيعية خطوة مهمة للحد من التلوث البيئي.

وفي هذا الإطار تشير إحصائية نشرها مجلس شؤون الأسرة إلى أن التلوث الهوائي هو الأعلى تأثيرا على سكان المملكة بنسبة 67 %، بينما أظهرت إحصائية أخرى إلى أن 35 % من الأسر السعودية غير ملمة بالبيئة أو مشاكلها.

وعالميا تشير الإحصاءات إلى أن 23 % من إجمالي الوفيات تعود لأسباب بيئية و أن المرأة أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال وأنه بعد الكوارث البيئية تعاني النساء أمراضا نفسية واجتماعية، وهو ما يؤكد أن المرأة عنصر أساس وفاعل في كافة شؤون الحياة، وأن إشراكها في عمليات الوعي والتثقيف يعزز من انتشار السلوكيات الإيجابية بين أفراد المجتمع تجاه البيئة.

4 أنواع للتلوث البيئي:

67.8 % تلوث هوائي

41.2 % تلوث بصري

32.2 % تلوث ضوضائي

9.1 % تلوث ضوئي

مستوى إلمام الأسرة بالبيئة

52 %ملمة بعض الشيء

35.3 %غير ملمة

12.7 % ملمة بشؤون البيئة

كيف تحافظ الأسرة على البيئة؟







ترشيد استهلاك الماء



التركيز على زراعة الأشجار



الاستخدام المحدود للمبيدات الكيميائية



توجيه الأبناء على الاهتمام بالبيئة



مبادرة التشجير بالمملكة

450 مليون شجرة ستتم زراعتها

8 ملايين هكتار سيعاد تأهيلها

20 % نسبة الأراضي المحمية من إجمالي مساحة المملكة