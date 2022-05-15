رحلة عالم شاب سعودي إلى قمة آيسف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتسح المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ممثلا بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والمكون من 35 شابا وشابة في المرحلة الثانوية، منتخبات العالم العلمية، واحتل صدارة العالم «عالم شاب» عبدالله الغامدي، وعاد المنتخب من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 22 جائزة عالمية كبرى وخاصة.

وانطلقت رحلة منتخب المملكة للعلوم والهندسة من معرض إبداع 2022 المقام في المدينة المنورة، حيث فاز فيه الـ35 طالبا وطالبة من بين 103 آلاف طالب وطالبة السعوديين، في المرحلتين المتوسطة والثانوية، في الفئة العمرية من 12 إلى 20 عاما، من مدارس المملكة الحكومية والأهلية.

وتمر الرحلة إلى آيسف بست محطات ومراحل، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، ثم المحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومحطة تسجيل معلومات المشروع الكترونيا ورفعه على موقع موهبة، ثم المرحلة الرابعة، وهي التحكيم الالكتروني للمشاريع من قبل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وفق معايير علمية محددة، وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الالكتروني، ثم المرحلة الخامسة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها التي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم، ثم في المحطة السادسة والأخيرة، إقامة معرض «موهبة» للعلوم والهندسة.

وتعقد في محطة الوصول ورش تأهيلية لجميع الطلبة الفائزين في معرض إبداع للعلوم والهندسة، ويتم اختيار المشاريع التي تمثل المملكة دوليا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “ISEF”.

نبذة عن العالم الشاب:

الاسم: عبدالله الغامدي

• التعليم: المنطقة الشرقية - مدارس الحصان الثانوية

• التدريب: مركز الهيدروجين وتخزين الطاقة- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

• المشرف: الدكتور محمود عبدرب النبي

• البرنامج: SRSI

• المشروع: في مجال الطاقة، وهو هندسة إطار معدني عضوي ثنائي، وظيفته إنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفعالية عالية

• الجوائز:‏جائزة العالم الشاب

‏الجائزة الخاصة من شركة أركونك

‏جائزة موهبة الخاصة

المعهد السعودي للعلوم البحثية SRSI :

المدة: 6أسابيع

أول برنامج صيفي علمي في المجالات العلمية لطلبة المدارس الثانوية بالمملكة ويهدف إلى الجمع بين الدراسة النظرية، وتعريف الطلبة بأهمية العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ويشجعهم على التفكير والدراسة والعمل في هذه المجالات، كما يعد مدخلا في المستقبل للدراسة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» التي من أهدافها تطوير الجيل القادم من العلماء والباحثين وقادة الفكر في المملكة.

آيسف:

أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، تقام كل سنة، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا.

المجالات: الهندسة - الحاسب

المنظم: مؤسسة جمعية العلوم والعامة الأمريكية

الجوائز:

يقدمها منظمو المسابقة:

خاصة تقدمها جهات محلية ودولية

المشاركون:

1700 مشارك من

1600 مدرسة ثانوية

60 دولة حول العالم