شكرا لقرائتكم خبر ورشة لاكتشاف المواهب الوطنية بالقطاع السينمائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتناول الورشة التي يقدمها المنتج السينمائي حبيب عطية محاور متعددة، منها: الإنتاج السينمائي والتمويل، واختيار وتسيير طاقم العمل، والإنتاج التقني والإبداعي، إلى جانب طرق تسيير المشروع، ومسميات فريق الإنتاج ومهامهم، بما يسهم في الارتقاء بمهاراتهم في هذا المجال، وتوسيع مداركهم الفنية السينمائية.ويهدف برنامج «صناعة الأفلام» الذي أطلقته الهيئة إلى اكتشاف المواهب الوطنية المبدعة والفذة في مجال صناعة الأفلام والسينما، وتنميتها وتطويرها عبر ورش العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لإحداث قفزة نوعية في هذا المجال الإبداعي محليا، وترسيخ الحضور السعودي والارتقاء بالمحتوى الفني بما يحقق المعايير العالمية.
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