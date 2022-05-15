شكرا لقرائتكم خبر التحقق من صحة الروابط يمنع التصيد الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى التحقق من موثوقية وصحة الروابط المرسلة والتأكد من مصدرها والجهة المرسلة قبل الضغط عليها للحماية من التصيد الالكتروني.

وأشارت إلى أن ضبط إعدادات الخصوصية والأمان المناسبة لأسرتك عند دخول المواقع الالكترونية أو شبكات الألعاب الالكترونية أو التطبيقات الذكية يحمي خصوصية أفراد الأسرة ويقي من المخاطر السيبرانية.

وللحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي نصحت الهيئة بتجنب نشر معلومات شخصية كأرقام التواصل أو الموقع الجغرافي في تلك المنصات، مؤكدة أن تعطيل خواص المشاركة مثل الموقع والكاميرا عند عدم الحاجة إليها يحفظ خصوصيتك أثناء التصفح.

نصائح سيبرانية:

