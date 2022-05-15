التحقق من صحة الروابط يمنع التصيد الالكتروني

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وأشارت إلى أن ضبط إعدادات الخصوصية والأمان المناسبة لأسرتك عند دخول المواقع الالكترونية أو شبكات الألعاب الالكترونية أو التطبيقات الذكية يحمي خصوصية أفراد الأسرة ويقي من المخاطر السيبرانية.وللحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي نصحت الهيئة بتجنب نشر معلومات شخصية كأرقام التواصل أو الموقع الجغرافي في تلك المنصات، مؤكدة أن تعطيل خواص المشاركة مثل الموقع والكاميرا عند عدم الحاجة إليها يحفظ خصوصيتك أثناء التصفح.
نصائح سيبرانية:
- تثبيت التطبيقات من مصادرها الرسمية يحميها من الثغرات الأمنية
- تجنب الضغط على الروابط المجهولة يحمي من البرمجيات الخبيثة
- إغلاق شاشة الجهاز بكلمة مرور يحمي سرية وخصوصية بياناتك
- تفعيل خصائص الرقابة المتاحة يحمي الصغار من المخاطر السيبرانية
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