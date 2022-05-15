شكرا لقرائتكم خبر النيابة: تشديد عقوبة التسول من خلال الجماعات المنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت النيابة العامة «إن التسول محظور بصوره وأشكاله كافة، ويقع تحت طائلة المساءلة كل من امتهن التسول مهما كانت مسوغاته، وتشدد العقوبة حال ارتكابها من جماعة منظمة، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن مدة تصل إلى سنة إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف ريال وهي عقوبة كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول.

وتشير الإحصاءات إلى أن 90 % من المتسولين وافدون وأن معظمهم من الإناث.

وتشمل العقوبة أيضا إبعاد كل من عوقب من غير السعوديين - عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادهما - بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة باستثناء أداء الحج والعمرة.

وأشارت إلى أن ممتهن التسول هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال ومضاعفة العقوبة في حال العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

كما حظر نظام مكافحة التسول تمكين المتسلل من التسلل إلى المملكة بأي شكل من الأشكال أو ممارسة العمل في أرجائها، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للمساءلة الجزائية المشددة.