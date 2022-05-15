شكرا لقرائتكم خبر فرص وظيفية لطلاب جامعة الإمام بملتقى أسبوع المهنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري، اليوم، برنامج ملتقى أسبوع المهنة للطلاب والطالبات والمعرض المصاحب ولمدة أربعة أيام الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من مسؤولي غرفة الرياض ومسؤولي القطاع الخاص المشاركين في المعرض. وتتمثل أهم أهداف ملتقى أسبوع المهنة في تقديم فرص وظيفية للطلاب والطالبات كما سيجري تعريف الطلبة بالمؤهلات والوظائف المتاحة في سوق العمل. وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور أحمد الأحمد أن تنظيم الجامعة لفعاليات أسبوع المهنة يأتي إيمانا منها بأهمية دورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع جهود الدولة في توظيف الخريجين وتشجيعهم على الانخراط في كافة الأعمال المتوفرة في سوق العمل، مؤكدا أن الجامعة تطمح أن يكون أسبوع المهنة أحد الروافد الهادفة إلى توفير الفرص الوظيفية لخريجيها وأن يسهم في تطوير مجالات التعاون بينها وبين قطاعات العمل المختلفة. وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور أحمد الأحمد أن تنظيم الجامعة لفعاليات أسبوع المهنة يأتي إيمانا منها بأهمية دورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع جهود الدولة في توظيف الخريجين وتشجيعهم على الانخراط في كافة الأعمال المتوفرة في سوق العمل، مؤكدا أن الجامعة تطمح أن يكون أسبوع المهنة أحد الروافد الهادفة إلى توفير الفرص الوظيفية لخريجيها وأن يسهم في تطوير مجالات التعاون بينها وبين قطاعات العمل المختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر فرص وظيفية لطلاب جامعة الإمام بملتقى أسبوع المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.