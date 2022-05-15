3 مشاكل لقلة نوم الأطفال أبرزها أمراض القلب

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ويلعب النوم دورا مهما في تنمية عقل الإنسان، بالإضافة إلى تأثيره المباشر في السعادة؛ حيث تظهر الأبحاث أن النوم يؤثر في اليقظة، والانتباه، والأداء المعرفي، والمزاج، والمرونة، واكتساب المفردات، والتعلم، والذاكرة. كما للنوم أيضا تأثيرات مهمة في النمو، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، عند الأطفال الصغار تكون القيلولة ضرورية لتقوية الذاكرة وتنمية المهارات الحركية.ويعد الاستخدام المفرط للهواتف الذكية من أكثر الأسباب شيوعا في الوقت الحالي لقلة النوم عند الأطفال، وهو استخدام الهواتف الذكية لوقت طويل، حيث إن الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية قد يعيق إطلاق مادة الميلاتونين المسؤولة عن شعور الطفل بالنعاس والنوم وبالتالي يجب إيقاف تشغيل أو عدم استخدام الهواتف الذكية قبل ساعتين من موعد النوم على الأقل.
قلة نوم الطفل تتسبب في:
- مشاكل القلب في المستقبل
- السمنة والسكري
- ارتفاع ضغط الدم
نصائح تساعد على الاسترخاء
- أخذ حمام دافئ
- إضاءة خافتة
- تجنب الأجهزة الالكترونية قبل النوم
- قراءة القصص مع الطفل
ساعات النوم حسب العمر
12 -16 ساعة
4 - 12 شهرا
11 - 14 ساعةمن سنة - سنتين
10 - 13 ساعة3 - 5 سنوات
9 - 12 ساعة6 - 12 سنة
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