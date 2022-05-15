شكرا لقرائتكم خبر أفضل 8 وظائف لشخصية المحامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرمز INFJ إلى السمات الأربع التالية: الانطوائي، والحدسي، والشعور، والحكم. يمثل هذا النوع من الشخصيات أحد أندرها، حيث يشكل أقل من 2% من عامة السكان، ويشار إلى هؤلاء الأشخاص المبدعين والحساسين أحيانا باسم المستشار أو المدافع، ويظهرون معايير أخلاقية عالية وقدرة على اتخاذ إجراءات للدفاع عن مثلهم العليا.

تخلق الطبيعة المثالية والراعية لهذه الشخصية الرغبة في مساعدة الآخرين للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، إلى جانب حدسهم العميق وقدرتهم على الاستماع والرحمة، فإن سمات الشخصية هذه تجعل الأشخاص مناسبين للغاية للمهن التي تخدم الآخرين والإنسانية بشكل عام. لهذا السبب، يعمل العديد منهم كمستشارين ودعاة وعاملين في المجال الإنساني، ومن مشاهير هذه الشخصية، الدكتور مارتن لوثر كينغ، الأم تيريزا، نيلسون مانديلا، ودانيال داي لويس، «مكة» جمعت أهم الوظائف الملائمة لهذه الشخصية.

(1) مستشار

يستمع جيدا ويستجيب برؤية إيجابية ورحمة، مما يجعل هذا أحد أفضل أنواع الشخصيات المناسبة للعمل كمستشار، ويعمل المستشارون كمعالجين للزواج والأسرة أو في مجال استشاري محدد، مثل تعاطي المخدرات أو الصحة العقلية، معروف بقدرته على اتخاذ الإجراءات.

المستقبل الوظيفي

يحتاج المستشارون الطموحون إلى درجة الماجستير في العلاج بالزواج والأسرة أو علم النفس للعمل كعلاج للزواج والأسرة، واعتمادا على الحالة، قد يكون تعاطي المخدرات والاضطراب السلوكي، ومستشارو الصحة العقلية قادرون على العثور على عمل بدرجة البكالوريوس فقط؛ ومع ذلك فإن هذه الأنواع من الوظائف تتطلب عادة إشرافا من قبل متخصص مرخص.

(2) أخصائي موارد بشرية

يقوم أخصائيو الموارد البشرية بتوظيف الموظفين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم. قد يعملون كمتخصصين في التوظيف لشركات متعددة أو التعامل مع جميع واجبات الموارد البشرية لصاحب عمل واحد. قد تشمل المهام المحددة تعيين موظفين جدد، والدفاع عن الموظفين، ومواكبة أحدث لوائح الموظفين.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 7٪ لمتخصصي الموارد البشرية بين عامي 2019 و2029، ونظرا للطبيعة المعقدة بشكل متزايد لقوانين العمل، فإن التوقعات الوظيفية لأخصائي الموارد البشرية لا تزال مواتية.

(3) كاتب

يمكن للكتاب العمل ككتاب محتوى، ومدونين، ومؤلفي نصوص، وروائيين، وكتاب تقنيين. أيا كان المسار الوظيفي، يلعب البحث عادة دورا أساسا في مهامهم اليومية. يحتاج الكتاب أيضا إلى إتقان قوي للغة التي اختاروها ومفردات واسعة.

المستقبل الوظيفي

يوفر العمل ككاتب تقني واحدة من أفضل فرص العمل في هذا المجال، يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، نموا في الوظائف بنسبة 7 ٪ للكتاب التقنيين بين عامي 2019 و2029. في حين أن هذه المهنة تشهد منافسة قوية، يمكن لأولئك الذين لديهم معرفة وخبرة في المجال الرقمي زيادة قابليتهم للتوظيف، ويمكن للروائيين والكتاب غير الخياليين أيضا إيجاد طرق إضافية للنشر مع انخفاض تكاليف النشر الذاتي وزيادة استخدام الكتب الالكترونية.

(4) مدير التدريب والتطوير

يمتلك رغبة قوية في مساعدة الناس على التفوق. إذا أصبح مديرا للتدريب والتطوير، فغالبا ما يعكس أسلوب تدريبهم هذا الاهتمام الصادق بموظفيهم، مما يساعد على خلق بيئة من الاحترام المتبادل والدافع للوصول إلى الأهداف، إضافة إلى تطوير وتنفيذ برامج التدريب، يمكن لهؤلاء المديرين الإشراف على تدريب الموظفين وإنشاء كتيبات إرشادية ومقاطع فيديو ومنصات رقمية.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، نموا في التوظيف بنسبة 7٪ لمديري التدريب والتطوير بين عامي 2019 و2029. ونظرا لمتطلبات التعليم المستمر، يمكن للمهنيين في هذا المجال توقع رؤية استمرار الطلب على خدماتهم. مع زيادة العمل عن بعد والتقدم الرقمي، يمكن لمديري التدريب والتطوير ذوي المعرفة المتعلقة بمنصات التعلم المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي متابعة الترقيات في هذا المجال.

(5) مصمم جرافيك

ينشئ مصممو الجرافيك صورا رقمية مصممة لإلهام المستهلكين ولفت انتباههم. يقوم هؤلاء المحترفون بإنشاء الشعارات والكتيبات والإعلانات، وتحويل البيانات إلى رسومات مرئية. بالنسبة لأولئك الذين يعملون في شركات تصميم الجرافيك، غالبا ما يتطلب هذا الموقف التعاوني التواصل مع المسوقين والكتاب، ولدينا تصميم الرسوم البيانية دليل مهنة العروض نظرة معمقة على فرص العمل والتعليم المطلوبة للقيام بأدوار مختلفة في هذا المجال.

المستقبل الوظيفي

نظرا لتغير صناعة النشر، يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، انخفاضا كبيرا في توظيف فناني الجرافيك في هذا المجال. ومع ذلك، مع استمرار الشركات في زيادة تواجدها الرقمي، يمكن لفناني الجرافيك أن يشهدوا زيادة في الطلب على تصميم أنظمة الكمبيوتر، قد يرى المصممون الذين يبقون على اطلاع بأحدث التقنيات والاتجاهات والتقنيات آفاق عمل أفضل في هذه الصناعة التنافسية.

(6) أخصائي التواصل المجتمعي

قد تشمل مهام اختصاصي التوعية المجتمعية مساعدة الأفراد ذوي الإعاقة وإيجاد الدعم لكبار السن، وتنظيم أنشطة الشباب المعرضين للخطر، ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من التشرد.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 12٪ للعاملين في المجتمع ومهن الخدمة الاجتماعية بين عامي 2019 و2029.

(7) معلم

يمكن أن يكون للمدرسين تأثير كبير على طلابهم من حيث التوجيه واحترام الذات والأهداف طويلة المدى وقدرتهم على تحقيقها، يقوم المعلمون الذين يعملون مباشرة مع الطلاب في الفصل بتدريس مهارات مختلفة ودروس أكاديمية مصممة لفئة عمرية محددة. قد يختار الآخرون الأدوار القيادية أو البحثية أو الإدارية التي يمكن أن تؤثر على سياسات المدرسة وفرص التعلم.

المستقبل الوظيفي

في حين أن التوقعات الوظيفية للمعلمين تختلف إلى حد ما اعتمادا على مستوى الصف والتخصص، فإن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يتوقع نموا في الوظائف بنسبة 4٪ لمعلمي K-12 بين عامي 2019 و2029.

(8) أخصائي تغذية

بسبب تفانيهم في مساعدة الناس على إحداث تغيير إيجابي، غالبا ما ينصح خبراء التغذية الأفراد بكيفية اتباع أسلوب حياة أكثر صحة. قد يقترحون تغييرات في النظام الغذائي لتعزيز عادات الأكل الصحية وتقديم المشورة بشأن خلق نمط حياة أكثر توازنا.

قد يعمل خبراء التغذية في البيئات السريرية مثل المستشفيات والممارسات الخاصة. يمكنهم أيضا العمل مع المنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية، حيث يقدمون المشورة للأفراد والجماعات بشأن الصحة والتغذية.

المستقبل الوظيفي

بسبب الاهتمام المتزايد بالأطعمة الوظيفية واستخدام النظام الغذائي لتعزيز الصحة وتقليل الأمراض، هناك طلب على خبراء التغذية. يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في الوظائف بنسبة 8 ٪ لهؤلاء المهنيين بين عامي 2019 و2029.

خيارات الوظائف إضافية:

• أمين المكتبة

• محامي بيئي

• باحث اجتماعي

• معالج فيزيائي

• مطور برامج

• موسيقي أو عازف

• طبيب الأسرة

• باحث طبي

• أخصائي علم النفس العيادي

• عالم بيئي

• مدير مكتب

• صحافي

• مصمم داخلي

• أخصائي النطق

• مساعد الطبيب

• مستشار

• الطبيب النفسي

• الموارد البشرية

• الكتابة / التحرير

• علوم بيئية

• التعليم الخاص