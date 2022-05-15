اخبار الخليج – أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمكتبه اليوم، سعادة السيد موسى عبدالله سالم النعيمي، القنصل العام لمملكة البحرين في جدة.
وخلال اللقاء، أشاد سمو أمير منطقة مكة المكرمة بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تقدم ونماء كأنموذج في التلاحم بين الأشقاء، متمنيًا سموه للقنصل العام دوام التوفيق في مهام عمله الجديد.
من جهته، نقل سعادة القنصل العام تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والسعادة، وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، مثمنًا المواقف السعودية المشرفة في دعمها لمملكة البحرين ومساندتها لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
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