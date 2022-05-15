اخبار الخليج – أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل القنصل العام لمملكة البحرين في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خالد‭ ‬الفيصل،‭ ‬مستشار‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬بمكتبه‭ ‬اليوم،‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬موسى‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬النعيمي،‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬كأنموذج‭ ‬في‭ ‬التلاحم‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء،‭ ‬متمنيًا‭ ‬سموه‭ ‬للقنصل‭ ‬العام‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الجديد‭.‬

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من‭ ‬جهته،‭ ‬نقل‭ ‬سعادة‭ ‬القنصل‭ ‬العام‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬منطقة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لسموه‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬وللمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مثمنًا‭ ‬المواقف‭ ‬السعودية‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬دعمها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومساندتها‭ ‬لقضايا‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬