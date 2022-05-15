محمد بن مسعود - الدمام - لن ترميها بعد اليوم.. قشور هذه الفاكهة توقف تراكم الكوليسترول الضار ومفيدة جدا لصحة العيون

رغم أننا نقوم بتقشير الفاكهة والخضراوات ونرمي قشورها في سلة المهملات، فإن بعض هذه القشور مليء بالعناصر الغذائية وعلينا أن نتناولها بدلا من رميها.

وبحسب موقع ”ويب ميد“ فإن هذه المنتجات تشمل:

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

البطاطس

7 أطعمة تفاقم المعاناة من الإمساك

على الرغم من أنك قد تكون مهتما أكثر بما يوجد داخل البطاطس، إلا أن قشرتها تحتوي على ألياف وأطنان من العناصر الغذائية، مثل فيتامينات ب وج، والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد.

الخوخ

تمتلئ قشرة الخوخ بمضادات الأكسدة والفيتامينات إضافة إلى الكثير من الألياف الغذائية وكميات كبيرة من فيتامين أ. وهناك أيضا الكاروتينات، وهي نوع من مضادات الأكسدة والبروفيتامين في جلد الخوخ. يمكن أن تساعد هذه في تقليل فرص إصابتك بإعتام عدسة العين. وبتناول قشرة الخوخ ستحصل أيضا على كمية جيدة من الألياف، ما يساعد جسمك على هضم الطعام.

الباذنجان

يحتوي قشر الباذنجان على الكثير من مضادات الأكسدة. هذا ينطبق بشكل خاص على أصناف الباذنجان ذات اللون الداكن. على سبيل المثال، تحتوي أصناف الباذنجان الأرجواني على عناصر غذائية في قشرها أكثر من الأصناف البيضاء.

البطيخ

تحتوي قشور البطيخ على حمض أميني يسمى سيترولين. يمكن أن يساعد في التخلص من النيتروجين في دمك وأيضا في تخفيف الألم إذا كنت تعاني من آلام في العضلات. وفي الواقع تحتوي القشرة على سيترولين أكثر من داخل البطيخة نفسها. إذا لم تكن مهتما بأكل القشرة نيئة، فهناك طرق أخرى لتحضيرها وتناولها. يمكنك تحويلها إلى مخلل أو عصرها أو قليها مثل الخضار.

التفاح

من المثير للاهتمام أن قشور التفاح تحتوي على فيتامينات وألياف أكثر مما يوجد بداخلها. الألياف مفيدة لوقف تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية. هناك أيضا مضاد للأكسدة يسمى كيرسيتين يمكن أن يساعد عقلك ورئتيك على العمل بشكل أفضل.

الخيار

تتواجد معظم العناصر الغذائية للخيار في قشرته الخارجية ذات اللون الأخضر الداكن الذي يحتوي على الكثير من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة والألياف. الجلد غني أيضا بفيتامين K وهو عنصر غذائي يدعم صحة العظام وتجلط الدم.

جلد المانجو مليء بالألياف الغذائية وبفيتامينات E و C ومضادات الأكسدة والبوليفينول والكاروتينات. علاوة على ذلك يحتوي على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وكل من أوميغا 3 وأوميغا 6.

الكيوي

تغطي ثمرة الكيوي قشرة شائكة وصعبة، لكن لا تدع ذلك يوقفك، ويمكنك كشط الزغب إذا لم يعجبك. إذا كنت تأكل الجلد فستحصل على مضادات الأكسدة والفلافونويد (المواد الكيميائية النباتية)، وفيتامين ج. في الواقع يحتوي الجلد على هذه العناصر الغذائية أكثر من الداخل.

الكوسا

تتميز قشور الكوسا بالقليل من المرارة، لكنها مغذية للغاية إذ إنك ستحصل على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي. يحتوي جلد الكوسا أيضا على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل اللوتين والكاروتينات والزياكسانثين. يمكنك جني فوائد هذه القشرة النباتية من خلال مزجها مع النكهات الأخرى مثل السلطة أو عن طريق طهيها.

الموز

يحتوي الموز على قشر يصعب أكله وطعمه مر. ومع ذلك فإن للقشر بعض الفوائد الصحية الرائعة إذ إنه يحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مثل اللوتين الذي يعتبر مفيدا لصحة العين. وتحتوي قشور الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني. ونظرا لأن القشرة قاسية ومريرة يمكنك غليها لبضع دقائق ثم خبزها في الفرن لتجفيفها للحصول على شاي أو عصير.