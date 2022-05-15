اللجنة الرياضية بمركز تمكين شباب الديه تنظم دورة المرحوم احمد حيدر لكرة الصالات

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت اللجنة الرياضية بمركز تمكين شباب الديه دورة المرحوم احمد حيدر لكرة الصالات للشباب بتاريخ 14 مايو 2022 على صالة مدرسة الرازي وذلك بمشاركة مايقارب ال٥٠ شاب من ابناء القرية منقسمين على ٨ فرق .
وشهدت الدورة اقبال كبير من شباب القرية بالمشاركة والحضور والتفاعل حيث ان تم اكتمال عدد الفرق المشاركة في يومين من اعلان الدورة، ولاقت الدورة منذ بداية انطلاقها بدور المجموعات بتنافس كبير بين الفرق .
وفي الختام قام رئيس مركز تمكين شباب الديه بالمركز الأستاذ ميثم الجزيري بتكريم الفرق الفائزة وتسليم كأس البطولة الى فريق السامبا بعد تغلبه على فريق مدريد في المباراة النهائية بنتيجة ٣-٢ .
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ويشكر مركز شباب تمكين الديه جميع المشاركين على فاعليتهم ومشاركتهم في الدورة ، حيث ان مثل هذه الدورات والفعاليات تقام لاحتضان شباب القرية وتوفير بيئة رياضية مناسبة لمهاراتهم وهواياتهم إضافة إلى أكتشاف الطاقات والمواهب الشبابية من ابناء القرية .
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