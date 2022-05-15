اللجنة الرياضية بمركز تمكين شباب الديه تنظم دورة المرحوم احمد حيدر لكرة الصالات

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬الديه‭ ‬دورة‭ ‬المرحوم‭ ‬احمد‭ ‬حيدر‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬للشباب‭ ‬بتاريخ‭ ‬14‭ ‬مايو‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدرسة‭ ‬الرازي‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬مايقارب‭ ‬ال‮٥٠‬‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬القرية‭ ‬منقسمين‭ ‬على‭ ‬‮٨‬‭ ‬فرق‭ .‬

وشهدت‭ ‬الدورة‭ ‬اقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬القرية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬والحضور‭ ‬والتفاعل‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬تم‭ ‬اكتمال‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬الدورة،‭ ‬ولاقت‭ ‬الدورة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬انطلاقها‭ ‬بدور‭ ‬المجموعات‭ ‬بتنافس‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ .‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬قام‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬الديه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأستاذ‭ ‬ميثم‭ ‬الجزيري‭ ‬بتكريم‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬وتسليم‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭ ‬الى‭ ‬فريق‭ ‬السامبا‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮٣‬‭-‬‮٢‬‭ .‬

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‭ ‬ويشكر‭ ‬مركز‭ ‬شباب‭ ‬تمكين‭ ‬الديه‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬فاعليتهم‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬والفعاليات‭ ‬تقام‭ ‬لاحتضان‭ ‬شباب‭ ‬القرية‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية‭ ‬مناسبة‭ ‬لمهاراتهم‭ ‬وهواياتهم‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أكتشاف‭ ‬الطاقات‭ ‬والمواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬القرية‭ .‬