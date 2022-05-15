اخبار الخليج – الجمعية البحرينية للحجامة تجتمع مع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمعت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للحجامة‭ ‬متمثلة‭ ‬برئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬الشيخ‭ ‬عادل‭ ‬سعد‭ (‬أبو‭ ‬سراقة‭)‬،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬إداريي‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬وبحضور‭ ‬كلًّا‭ ‬من‭: ‬مستشار‭ ‬خبير‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬المساندة‭ ‬الأستاذة‭ ‬نعمت‭ ‬السبيعي،‭ ‬والمستشار‭ ‬القانوني‭ ‬الأستاذة‭ ‬رحاب‭ ‬جمعة،‭ ‬ومسجل‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬المعاونة‭ ‬الأستاذة‭ ‬هيفاء‭ ‬حمود‭. ‬

نوقش‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الحجامة،‭ ‬والأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحجامين‭ ‬الشعبيين،‭ ‬والتصاريح‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬حيث‭ ‬طالبت‭ ‬الجمعية‭ ‬بإطالة‭ ‬مدة‭ ‬التصريح‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬عبئًا‭ ‬على‭ ‬الحجام‭ ‬الشعبي‭ ‬عمل‭ ‬كل‭ ‬المتطلبات‭ ‬سنويًّا،‭ ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬تفضلت‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬مشكورة‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬ومناقشتها،‭ ‬وتعديل‭ ‬بعض‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬الحجامين‭ ‬الشعبيين،‭ ‬كما‭ ‬وتم‭ ‬التشديد‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الحجامين‭ ‬الشعبيين‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬وحقوق‭ ‬الحجام‭ ‬الشعبي‭ ‬والمحتجم‭.‬

وقد‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والأمين‭ ‬المالي‭ ‬بالجمعية‭ ‬الأستاذ‭ ‬فواز‭ ‬الناصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬قُدّم؛‭ ‬جميع‭ ‬الهموم‭ ‬والمشاكل‭ ‬والمعوقات‭ ‬والاقتراحات،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الحجامين‭ ‬الشعبيين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬والمحتجم‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وقد‭ ‬تطرق‭ ‬الناصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬بعض‭ ‬الحجامين‭ ‬الشعبيين‭ ‬من‭ ‬إنجاز،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬بعد‭ ‬مزاولتهم‭ ‬الحجامة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬لاعبو‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬بطولات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها،‭ ‬سواءً‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الخارجي‭.‬

أثمر‭ ‬النقاش‭ ‬بالخروج‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬مطالب‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذا‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬الأصيل،‭ ‬إذ‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للحجامة‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬المكملة‭ ‬للمشروع‭ ‬الوطني‭ ‬للحجام‭ ‬الشعبي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكفل‭ ‬بتدريب‭ ‬الحجامين،‭ ‬وإعطائهم‭ ‬شهادة‭ ‬بأنهم‭ ‬اجتازوا‭ ‬التدريب‭ ‬بعد‭ ‬الدورة‭ ‬الاحترافية‭ ‬للحجامة،‭ ‬وهي‭ ‬بمثابة‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحققها‭ ‬الممرضين‭ ‬والأخصائيين‭ ‬والأطباء‭ ‬بعد‭ ‬تخرجهم‭ ‬للسماح‭ ‬لهم‭ ‬بمزاولة‭ ‬المهنة‭. ‬

وبحثت‭ ‬الجمعية‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الأمور‭ ‬والقرارات‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سبّاقة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحجامة‭ ‬وإرساء‭ ‬مبادئها‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني،‭ ‬وفي‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للحجامة‭ ‬باتت‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬بل‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‭ ‬باهتمامها‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العلاج،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬ثم‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬متمثلة‭ ‬بسعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬والأستاذة‭ ‬نعمت‭ ‬السبيعي،‭ ‬إذ‭ ‬هما‭ ‬ممن‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬الفضل‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬بالتصريح‭ ‬للحجام‭ ‬الشعبي‭ ‬بمزاولة‭ ‬الحجامة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬وتطوير‭ ‬أمور‭ ‬الحجامين‭ ‬الشعبيين،‭ ‬والرقي‭ ‬بهم،‭ ‬وجعلهم‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬رقابية‭ ‬تتابع‭ ‬شؤونهم‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬تطويرهم‭ ‬وتدريبهم‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬المقترحات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تطوير‭ ‬الحجامين،‭ ‬ورفع‭ ‬مستواهم‭ ‬العلمي‭ ‬والعملي‭ ‬منها‭: ‬تدريب‭ ‬الحجامين‭ ‬الشعبيين‭ ‬المصرحين‭ ‬بدورات‭ ‬تنشيطية،‭ ‬ودورات‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬ومزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭. ‬

هذا،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬الاجتماع‭ ‬مثمرًا‭ ‬يسوده‭ ‬التعاون‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬ورفع‭ ‬رايته‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافل‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬بدرع‭ ‬تذكاري‭ ‬تكريمًا‭ ‬لجهودها‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬رفعة‭ ‬الوطن،‭ ‬ولتجديد‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬لسعادتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المفدى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والمجهود‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬أثناء‭ ‬جائحة‭ ‬فايروس‭ ‬كورونا‭ – ‬Covid-19،‭ ‬وتكريم‭ ‬سعادتها‭ ‬بوسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي،‭ ‬وتكريمها‭ ‬أيضًا‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬البيانات‭ ‬الدولية‭ (‬IDC‭).‬