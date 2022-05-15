اخبار الخليج – الجمعية البحرينية للحجامة تجتمع مع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمعت الجمعية البحرينية للحجامة متمثلة برئيس مجلس إدارتها الشيخ عادل سعد (أبو سراقة)، وعدد من إداريي وأعضاء الجمعية مع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم بنت عذبي الجلاهمة، وبحضور كلًّا من: مستشار خبير المهن الطبية المساندة الأستاذة نعمت السبيعي، والمستشار القانوني الأستاذة رحاب جمعة، ومسجل المهن الطبية المعاونة الأستاذة هيفاء حمود.
نوقش في هذا الاجتماع العديد من الجوانب التي تخص الحجامة، والأمور المتعلقة بالحجامين الشعبيين، والتصاريح الخاصة بهم، حيث طالبت الجمعية بإطالة مدة التصريح من سنة إلى ثلاث سنوات حتى لا يكون عبئًا على الحجام الشعبي عمل كل المتطلبات سنويًّا، هذا وقد تفضلت سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة مشكورة في النظر إلى المطالب التي تم طرحها ومناقشتها، وتعديل بعض الاشتراطات المطلوبة على الحجامين الشعبيين، كما وتم التشديد في الاجتماع على التزام الحجامين الشعبيين على مراعاة تنفيذ كل الشروط التي تم التوقيع عليها من قبل الهيئة، وذلك حفاظًا على سلامة وحقوق الحجام الشعبي والمحتجم.
وقد استعرض رئيس العلاقات العامة والأمين المالي بالجمعية الأستاذ فواز الناصر من خلال العرض الذي قُدّم؛ جميع الهموم والمشاكل والمعوقات والاقتراحات، والتي تأتي في صالح الحجامين الشعبيين بشكل خاص والمحتجم بشكل عام، وقد تطرق الناصر من خلال العرض إلى ما حققه بعض الحجامين الشعبيين من إنجاز، وخصوصًا بعد مزاولتهم الحجامة الرياضية على لاعبو كمال الأجسام التي أدت إلى مساعدتهم على نيل بطولات عديدة في المسابقات المشاركين فيها، سواءً على الصعيد المحلي أو الخارجي.
أثمر النقاش بالخروج إلى عدة مطالب للنهوض بهذا الموروث الشعبي الأصيل، إذ تمت الموافقة على أن تكون الجمعية البحرينية للحجامة هي الجهة المكملة للمشروع الوطني للحجام الشعبي، وذلك من خلال التكفل بتدريب الحجامين، وإعطائهم شهادة بأنهم اجتازوا التدريب بعد الدورة الاحترافية للحجامة، وهي بمثابة الساعات التي يجب أن يحققها الممرضين والأخصائيين والأطباء بعد تخرجهم للسماح لهم بمزاولة المهنة.
وبحثت الجمعية مع الهيئة الأمور والقرارات والخطط المستقبلية التي من شأنها أن تجعل مملكة البحرين سبّاقة في تطوير الحجامة وإرساء مبادئها في مجتمعنا البحريني، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، والعالم العربي.
ويذكر أن الجمعية البحرينية للحجامة باتت محط أنظار العالم العربي، بل والعالم أجمع باهتمامها بهذا النوع من العلاج، كما أنّ مملكة البحرين، وبفضل من الله ثم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية متمثلة بسعادة الدكتورة مريم الجلاهمة، والأستاذة نعمت السبيعي، إذ هما ممن كان لهم الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى بالتصريح للحجام الشعبي بمزاولة الحجامة، وتنظيم وتطوير أمور الحجامين الشعبيين، والرقي بهم، وجعلهم تحت مظلة رقابية تتابع شؤونهم وتسعى إلى تطويرهم وتدريبهم.
الجدير بالذكر أنه تم إدراج المقترحات الجديدة التي من شأنها تطوير الحجامين، ورفع مستواهم العلمي والعملي منها: تدريب الحجامين الشعبيين المصرحين بدورات تنشيطية، ودورات التعليم المستمر، وذلك لضمان استمرارية العمل بالكفاءة المطلوبة، ومزاولة المهنة بأعلى معايير الجودة.
هذا، وقد كان الاجتماع مثمرًا يسوده التعاون المتبادل بين الطرفين، وكل ذلك من أجل خدمة الوطن، ورفع رايته في كل المحافل.
وفي ختام الاجتماع، تم تكريم الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة بدرع تذكاري تكريمًا لجهودها المبذولة في رفعة الوطن، ولتجديد الثقة الملكية لسعادتها من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، والمجهود الذي قامت به أثناء جائحة فايروس كورونا – Covid-19، وتكريم سعادتها بوسام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء للاستحقاق الطبي، وتكريمها أيضًا ضمن فئة الرؤساء التنفيذيين من قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط من مؤسسة البيانات الدولية (IDC).
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