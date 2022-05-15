أنقذ مركز حرس الحدود بأبحر ينقذ 13 شخص بعد أن تعرض يختهم للغرق تم إنقاذهم وإخلاؤهم للمركز وتقديم المساعدة لهم ونقل 3 مصابين للمستشفى. وعثرت دوريات حرس الحدود بجدة على شخصين في عرض البحر بعد تأخرهما عن العودة عن الوقت المحدد وفقدانهما واسطتهما البحرية. وأنقذ حرس الحدود في جازان طفلة من الغرق ونقلها للمستشفى وانقاذ واسطة بحرية وطاقمها من بعد تعطلها في عرض البحر وتقديم المساعدة لها.



كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود السعودي ينقذ طاقم قارب و 16 شخصا من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.