موجة حارة تضرب مدنا سعودية وتعطل سيارات بسبب الحرارة

وكان المركز المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطا في الرياح السطحية تصل سرعة الرياح معها 50كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الشرقية، الرياض وجنوب المملكة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة, كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
مقاطع تعطل للسيارات
في ذات السياق، أظهر مقطع فيديو متداول اليوم على موقع التواصل الاجتماعي توقف عدد من المركبات بجدة بسبب ارتفاع حرارة المحرك. وبيّن المقطع تزامن تعطل عدد من المركبات وتوقفها بمكان واحد جراء ارتفاع حرارة المحركات فيها، مع ما تشهده محافظة جدة اليوم من ارتفاع في درجة الحرارة وفق صحيفة سبق.
فيما عزا عدد من المواطنين تعطل هذه المركبات إلى إهمال في الصيانة الوقائية للسيارة، خصوصًا منظومة المحرك والتبريد على وجه الخصوص.
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