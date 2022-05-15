79 ألف صفقة عقارية إلكترونية بقيمة 11 مليار ريال

وأوضحت الوزارة، أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيا من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.
وأفادت وزارة العدل، بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيًا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، خلال أقل من 60 دقيقة.
كما أتاحت الوزارة إمكانية التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، ذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق وعززت الأمن العقاري.
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