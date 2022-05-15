اخبار الخليج – مسؤولون المطاعم: خسرنا الكثير من الزبائن وهبطت ميزانية المواطن جراء ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية!

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت اسعار المنتجات الغذائية و المستهلكه بشكل كبير مما ادى الى استياء جميع المواطنين البحرينين ,مما سبب ذلك ضجة في وسائل التواصل الأجتماعي حيث ان تم رفع اسعار اللحوم والدجاج و الزيوت و الكثير من المنتجات الغذائية , كما ان الكثير من المطاعم تشكي من تخلخل الميزانية و جميع المواطنين يطالبون بمراجعة الأمور و الوصول الى حل يرضي العامة.

صادق عبدالله ابراهيم الراعي والمدير لمطعم مشاكيك:

اشار صادق عبادالله ان ارتفاع الاسعار سيضر باقتصاد البلد لانه يشكل خطرا على الكل وبالخصوص محدودي الدخل الذين لن يتحملوا غلاء الأسعار , و ان عندما ترتفع السلع الغذائية من الطبيعي على أصحاب المطاعم رفع سعر المنتج مما يؤدي إلى خسارة شريحة كبرى من ذوي محدودي الدخل ,و ذكر ان المنتجات الغذائية الأهم هي الزيت والدجاج واللحم والرز وقد ارتفعت بعضها إلى ١٦٠% ,و اضاف بأن القيمة المضافة لها سلبيات على المواطن, حيث هو من يتحمل القيمة وليس التاجر الذي يعوض باسترداد القيمة حين البيع والشراء. , كما واجه صادق الكثير من المصاعب في إقناع الزبائن بأن سبب ارتفاع الاسعار لارتفاع اسعار السلع وليس طمعا في أكبر ربح ممكن,ومنهم من يقتنع بصعوبه ومنهم من لا يقتنع كم يجب علينا جميعا إيجاد حلول نسعى منها لرفع اقتصاد البلد دون المساس بسعر السلع الغذائية حفاظا ع السوق و قال بأنه قد خسر الكثير من زبائنه جراء هذا الغلاء الفاحش في الاسعار واصبح لا يعرف الطريق بينهما.

عادل حمزة عبدالله الراعي و المدير لمطعم كرم السماء:

ذكر عادل حمزة ان الجميع يعلم بأن ارتفاع الأسعار عالمي ولكن هذا الارتفاع يؤثر على ذوي الدخل المحدود وصغار التجار ويسبب ازمه اقتصاديه للبلد والمواطن وتأثر و تسبب ارتفاع اسعار للمنتجات الغذائية لعزوف الناس وعدم تغطيه المصروفات اذا قمنا برفع الاسعار ,و ذكر بأن الدجاج والدهن والسكر والالمنيوم واللحوم و البطاطس هم المنتجات المهمة لديه في المطعم وارتفاع اسعارهم يشكل سلبية كبيرة في ميزانية المطعم و الخسائر ,كما ان القيمة المضافة لها تأثير كبير جدا ,و ان بعض الزباين يعتقد ان القيمه المضافه هي مع سعر السلعه وان المطعم قام برفع السعر و تقريبا ٦٠% من الزبائن يفهم وضع الارتفاع والبقية يتسائلون سبب تغير الأسعار فنقوم بشرح الوضع الحالي ان الارتفاع ليس بسبب المطاعم يجب على الدوله ان تراجع الوضع الحالي للمطاعم ,خاصه مع الارتفاع الكبير الحاصل و ان يكون هنالك دعم من تمكين حتى تستمر بعض المطاعم الصغيره ومحاولة دعم الحكومه للكهرباء وهيئة تنظيم سوق العمل ,و اضاف عادل حمزة ان خسارة مطعمه تصل إلى ٥٠% و تتراكم فواتيرهم عند التجار لان الربح تحول إلى خساره عكسيه.

جميل يوسف رضي الراعي و المدير لمطعم ساحل الريف:

اضاف جميل يوسف بأن ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية سوف يسبب صعوبات ومتاعب وضغوط اكثر على اصحاب المطاعم الصغيرة و تأثر ارتفاع الأسعار في نزول ميزانية المطعم بحيث اصبح المدخول مقارب الى المصروف او متساوي , و ذكر بأن الزيت واللحوم ومواد التعبئة اثر ارتفاع اسعارهم على مطعمه بشكل سلبي كبير , و ان القيمة المضافة هي عبئ على الزبون، و اضاف بأنه حصل على ردة فعل و اراء سلبية من الزبائن على ارتفاع اسعار الأطعمة ,و أكد بأن الاتفاق بين المطاعم على التعاون والتشاور في ما ينصف الجميع بما فيهم الزبون سيساعد بشكل كبير , و ان نسبة الخسائر الأرباح في مطعمه الخاص تصل الى ٦٠ الى ٧٠٪ .

بدر راشد القطان – طالب في جامعة البحرين :

بينما ذكر بدر راشد ان ارتفاع الاسعار المنتجات في المتاجر سببه الاول ازمة جائحة كورونا كما نرى انه الكثير من المتاجر اغلقت بسبب عدم الاقبال عليها بسبب الاحترازات ,وكما اعتقد انه ما ادى الى ارتفاع ملحوظ في الاسعار في البحرين هي القيمة المضافه عندما ارتفعت الى ١٠٪؜ وهذا القرار ظلم للذين لديهم دخل محدود و مع هذه الارتفاعات اصبحت المعيشه صعبه ايضا بسبب انخفاض الراتب البحريني وارتفاع الاسعار ،كما ان هناك ضرر كبير للعائلات الكبيره عند شراء لوازم المنزل مثل : المنظفات و المواد الاستهلاكيه في المنزل و لوازم المطبخ و الطعام خاصة في ارتفاع سعر الدجاج الأن اثر على الكثير من العوائل الغير قادرة.

هاجر محمد الأنصاري – طالبة في جامعة البحرين :

و من جانبها ذكرت هاجر محمد ان ارتفاع الاسعار قد يدفع المستهلك الى اخذ بعض الاحتياطات الاقتصادية فقد يستغني المستهلك عن بعض المنتجات الغذائية مثل اللحوم بكافة انواعها وبعض انواع الخضروات ، ويعبر بعض المواطنين عن استيائهم من قيام بعض المطاعم والمنتجات الغذائية برفع اسعارهم حيث ان بعض المطاعم لا تلتزم بالاسعار المعلنة في قائمة الطعام ولا يوجد هناك تبرير لزيادة الاسعار ,وبصفتي احد المواطنين فإنني ارى انه لايوجد توازن بين الدخل وارتفاع الاسعار ، فلا بد من تواجد جمعية حماية المستهلك لحل مشكلة ارتفاع الاسعار الغير مبرره.

زكية السيد محمد السماك – مواطنة بحرينية :

ذكرت زكية السيد محمد انها تريد توجيه التجار برحمة المواطنين و ان يجب على كل من التجار التعاون مع المواطن ذوي الدخل المحدود ,و اضافة ان يجب ان يكون هنالك رقابة صارمة على بياع التجزئة بسبب تفاوت الاسعار خصوصا المنتجات المحلية و المنتجات التي لا تشمل القيمة المضافة في المحلات التجارية والمطاعم, وبما ان البحرين دولة خير ونفط وان العالم يمر في ظروف حرب فالنفط مما ادى الى ارتفع سعره بشكل كبير ,كما اتمنى من الدولة مراجعة امور ارتفاع الأسعار و قلة الرواتب و رحمة المواطن الفقير او ذوي الدخل المحدود من القيمة المضافة.

ندى زكي منصور – طالبة في جامعة البحرين:

فيما عبرت ندى زكي ان ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية بالنسبة للعامة فهذا ضرره كبير عليهم خصوصاً بسبب تدني مستوى الرواتب وعدد العاطلين عن العمل كبير تابعت ندى قائله ان المتقاعدين رواتبهم التقاعدية غير كافية وزيادة أسعار المنتجات بسبب الضريبة زيادة غير كفئة لأن إذا قاموا بزيادة أسعار المنتجات يجب زياد الرواتب وتوفير فرص عمل أكثر.