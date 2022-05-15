محمد بن مسعود - الدمام - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الطرف المسؤول عن تجديد رخصة العمل والإقامة بعد نقل خدمة الوافد.
وقالت الوزارة، عبر تويتر، إنه بعد نقل خدمة عامل وافد يتحمل صاحب العمل الجديد تجديد رخصة العمل والإقامة وما يترتب عليهما من غرامات التأخير.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة من أحد المستفيدين قال فيه، لدي عامل نقلت كفالته وكان بينه وبين الشركه السابقة قضية وكسبها العامل.
وتابع: عندما أردت تجديد إقامته وكرت العمل فوجئت بأن المستحق على كرت العمل 18000ريال من الشركه السابقة ولم أستطع تجديد إقامته أو إصدار كرت عمل له، هل من المعقول أن أتحمل أنا خطأ وإهمال الشركة؟.
أخبار قد تهمك
كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت إمكانية طلب تقديم نقل خدمة للعامل الوافد، لنفس المنشأة.
وقالت الوزارة، إن المستفيدين يمكنهم طلب تقديم نقل خدمة للعامل الوافد، لنفس المنشأة مرتين فقط، في حال لم يتم إكمال إجراءات النقل في الجوازات خلال 15 يومًا.
كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية»: صاحب العمل الجديد يتحمل رخصة العمل والإقامة بعد نقل خدمة الوافد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.