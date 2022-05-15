«الموارد البشرية»: صاحب العمل الجديد يتحمل رخصة العمل والإقامة بعد نقل خدمة الوافد

محمد بن مسعود - الدمام - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الطرف المسؤول عن تجديد رخصة العمل والإقامة بعد نقل خدمة الوافد.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، إنه بعد نقل خدمة عامل وافد يتحمل صاحب العمل الجديد تجديد رخصة العمل والإقامة وما يترتب عليهما من غرامات التأخير.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة من أحد المستفيدين قال فيه، لدي عامل نقلت كفالته وكان بينه وبين الشركه السابقة قضية وكسبها العامل.

وتابع: عندما أردت تجديد إقامته وكرت العمل فوجئت بأن المستحق على كرت العمل 18000ريال من الشركه السابقة ولم أستطع تجديد إقامته أو إصدار كرت عمل له، هل من المعقول أن أتحمل أنا خطأ وإهمال الشركة؟.

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كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت إمكانية طلب تقديم نقل خدمة للعامل الوافد، لنفس المنشأة.

وقالت الوزارة، إن المستفيدين يمكنهم طلب تقديم نقل خدمة للعامل الوافد، لنفس المنشأة مرتين فقط، في حال لم يتم إكمال إجراءات النقل في الجوازات خلال 15 يومًا.